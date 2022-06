Proyectos para la transformación de Guerrero

Este es el título con el que el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 nos anuncia, páginas 360 a 361 (Periódico Oficial del Estado de Guerrero, de 22 de junio de 2022), las obras con las que esta administración postula “transformar” Guerrero ; a saber: Saneamiento de la bahía de Acapulco, incluyendo el río de La Sabana, la Laguna Negra de Puerto Marqués y la Laguna de Tres Palos. No veo cómo este saneamiento transforme la realidad económica de Ixcapuzalco, Tetipac, Mochitlán, Buena Vista de Cuéllar, Cochoapa, Cuajinicuilapa o Petatlán; solo por citar algunas comunidades o ciudades de Guerrero. Alguien me responderá que será por los ingentes recursos que llegarán por el turismo. Sin embargo, sigo sin ver cómo esto atraerá turismo y mucho menos inversiones en esa área, si no existe seguridad pública eficiente y eficaz,

Pensión universal a personas con discapacidad. Dice el “Plan” que hay 378 millones de parte del estado y otro tanto similar que aportará el gobierno federal. Entonces, serán 756 millones que, repartidos entre 50 mil 969 personas, según datos del INEGI, arrojarán la cantidad de a 14 mil 832 pesos anuales que estarían recibiendo estas personas. Mensualmente serían mil 263 pesos. ¡Qué bueno que estos discapacitados recibirán, por lo menos, un poco más de mil pesos mensuales! Pero eso, ¿cómo es que transforma a nuestra entidad federativa? Como acotación: no se pueden pagar las pensiones por jubilación de quienes han trabajado. ¿Qué inversiones, empresas o empleos generarán este dispendio clientelar? Porque es gasto, sacado de nuestros impuestos, no es inversión.

Reforma a la administracion publica. Igualmente, que alguien explique cómo esta política de trabajo va a operar esa “transformación”. Se confunde lo adjetivo con lo sustantivo, a la herramienta con el objeto.

Universidad virtual del Estado de Guerrero. Esta sería la única política o programa que ayudaría a esa transformación. Enhorabuena.