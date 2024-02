Ausencia, falla, abandono del Estado

¿En algún momento, en el corto plazo, veremos actuar a la autoridad, asumiendo sus atribuciones y responsabilidad?

¿Hay un plan para combatir y abatir los índices de criminalidad en el estado? Porque si existe, éste no se ha puesto en práctica; o, de haberlo hecho, o es inocuo o no sirve para nada o quienes lo deben ejecutar no saben, no pueden y/o no quieren, ya sea por temor miedo, complicidad o incompetencia.

Ignoro si quienes tienen las responsabilidades de gobierno no se dan cuenta que, la violencia que aqueja a las ciudades y pueblos de nuestra entidad federativa, estrangula, aniquila el libre flujo de productos y servicios; es decir, la actividad económica y productiva se deforma y tiende a acabarse: un comerciante que tiene que pagar “derecho de piso” forzosamente aumenta el precio de su producto o servicio, afectando el consumo. O de plano tiene que cerrar su comercio o empresa, afectando a la economía en general. De verdad que quisiera saber qué hacen, estos funcionarios, en su jornada diaria, a qué se dedican. Porque si nos vamos a resultados, en materia económica y de seguridad pública preponderantemente, la conclusión es que hay una total y absoluta ausencia, igual que en obra pública y servicios, y cada vez le van ganando calles, colonias, pueblos, ciudades, actividades económicas las organizaciones delictivas que ya asumen atribuciones de imperio, de soberanía. Por eso es que a Guerrero ya se le conoce como un “estado fallido”.