El Egofest

El presidente Andrés López llevó a cabo un mítin, que tuvo más de festejo y culto a la personalidad que de “informe”.

El miércoles pasado -rodeado de militantes y simpatizantes de su partido, que muchos de los cuales fueron "llevados" por gobernadores y alcaldes de esa organización- el titular del Ejecutivo se autocelebró con otra conferencia "mañanera", solo que rodeado de una multitud.

Porque no dijo nada que no repita todos los días.

Con sus “otros datos” repitió que todo está bien, que el país se transformó, que ya no hay corrupción. Solo faltó que sacara el pañuelo blanco, agitándolo. Volvió a denostar a quienes lo critican (periodistas, intelectuales, académicos, profesionistas). Pero la verdad es que los datos duros dicen otra cosa. En 35 meses de gobierno, la autodenominada 4T lleva 105 mil 537 homicidios dolosos

En el mismo periodo, Peña llevaba 62 mil 145 y Calderón 39 mil 672. En otras palabras, este gobierno lleva más homicidios que los que llevaban, juntos, los dos anteriores. Hay dos veces más homicidios que con Peña y tres veces más que con Calderón.

No, no vamos bien. Otro dato, sacado del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública: han habido 28 masacres en este periodo. No, no vamos bien.

Con datos duros del CONEVAL, seis millones de personas pasaron de la clase media a la clase baja . Tres millones 800 mil personas cayeron en la pobreza en estos tres años y más de 10 millones cayeron en la pobreza extrema.

Por si fuera poco, a cerrar el año con una inflación vamos del siete por ciento (la mayor en 20 años). No, no vamos bien. Los datos del INEGI nos informan que hay 17 millones de desempleados y 48 millones se encuentran subempleados, mientras que el 56 por ciento tienen un empleo en el sector informal (no hay prestaciones de seguridad social). No, no vamos bien.

El crecimiento económico está por debajo del cero. Tal vez en 2023 se llegue a tener el crecimiento que se venía teniendo hasta 2018, del 2.5 por ciento.

Mientras tanto, siguen saliendo miles de millones de dólares de inversiones extranjeras y también mexicanas. En el último trimestre salieron del país 14 mil 596.3 millones de dólares.

No, no vamos bien. Y por si no bastara, continúa la militarización de la vida nacional.

El presidente le ha asignado a las fuerzas armadas 243 actividades o funciones que solo corresponden al ámbito civil. No, no vamos bien.