Cómo vamos en materia de justicia

Primera de dos partes

La organización internacional denominada World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) mide el grado de respeto al estado de Derecho de diferentes naciones encuestando a 25,600 personas, dos mil600 cuestionarios a expertos, más la información de bases de datos de instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema. Su índice es prácticamente como el de ”Gini”, donde el cero es la ausencia total de justicia y el uno es el perfecto de estado de Derecho.

Por lo que respecta a Guerrero, estos son los resultados; a saber: “Límites al poder gubernamental” (0.43). Este factor mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, y si existen frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas. También incluye controles no gubernamentales,como una prensa libre e independiente. Los seis subfactores: El poder legislativo local es un contrapeso eficaz del gobierno estatal (0.44); El poder judicial es un contrapeso eficaz del gobierno estatal (0.49); Los organismos de fiscalización y control son un contrapeso eficaz del gobierno estatal (0.29); Los funcionarios del gobierno estatal son sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen la normatividad (0.40); La sociedad civil, los partidos políticos y la prensa son un contrapeso eficaz del gobierno estatal (0.53); Las elecciones son libres, limpias y transparentes (0.44).

En el factor “Ausencia de corrupción” se mide la ausencia de corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos, tiene una puntuación de 0.36, resultado de los siguientes subfactores: Los funcionarios del poder ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción (0.34); Los funcionarios del poder judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados (0.45); Los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados (0.36); Los funcionarios del poder legislativo no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados (0.29).

En el factor “Gobierno abierto”, que mide la transparencia y la participación ciudadana. Incluye mediciones sobre la disponibilidad de información pública, el derecho de acceso a la información, y si las personas cuentan con herramientas para participar en la toma de decisiones, la calificación es de 0.38, producto del puntaje de los siguientes subfactores: Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones (0.27); El derecho a la información pública se garantiza efectivamente (0.50).

En lo que respecta a “Derechos fundamentales”, que mide el respeto a derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional, como ausencia de discriminación, derecho a la vida,respeto al debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho ala privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales, su puntuación es de 0.50. Los respectivos sub factores califican así: Trato igualitario y ausencia de discriminación (0.43); El derecho a la vida y a la seguridad de las personas se garantiza efectivamente (no pudo ser cuantificado); El debido proceso legal de los acusados se garantiza efectivamente (0.45); El derecho a la libertad de opinión y expresión se garantiza efectivamente (0.53);El derecho a la libertad religiosa y de culto se garantiza efectivamente(0.76); El derecho a la privacidad se garantiza efectivamente (0.38); El derecho a la libertad de asamblea y asociación se garantiza efectivamente (0.59); Los derechos laborales se garantizan efectivamente (0.34). Continuará . . .

Fuente: worldjusticeproject.mx