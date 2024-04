Violeta del Anáhuac | Elección Estatal en pos de 815 cargos

Cierto, no hay plazo que no se cumpla, y nuestro estado entra en la renovación de cuadros de representación política este 2 de junio. Pero para llegar a ese día esta semana, a más tardar el 19, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC-Guerrero, habrá de dar a conocer la relación de las fórmulas aprobadas tras el registro realizado días previos, y tendrán los partidos que realizar los ajustes si no cumplieron con los requisitos establecidos, como por ejemplo la 8 de 8, acciones afirmativas en razón de género, entre otros.

Para ir a la elección del domingo 2 de junio los partidos que buscan representación popular son 7, por orden de registro: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), MC (Movimiento Ciudadano), MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), todos estos con presencia nacional.

Con registro estatal 8 Partidos: FPMG (Fuerza por México Guerrero), PESG (Partido Encuentro Solidario Guerrero), PMA (Partido México Avanza), PSG (Partido de la Sustentabilidad Guerrerense), PAC (Partido Alianza Ciudadana), MLG (Movimiento Laborista Guerrero), PBG (Partido del Bienestar Guerrero) y PR (Partido Regeneración).

Los cargos de representación popular por los que compiten son: 46 Diputaciones locales, 83 Presidencias Municipales (de 85 municipios, dos van por Usos y Costumbre Ayutla y Ñuu Savi), 83 Sindicaturas y 598 Regidurías.

El estado de Guerrero está dividido en 28 Distritos Electorales. Los Distritos 1 y 2 están en Chilpancingo, cada uno con un Municipio; los Distritos 3, 4 ,5, 6, 7, 8 y 9 están en Acapulco, en el urbano y rural.

En la Costa Grande están los Distritos 10 con cabecera en Técpan de Galeana,11 con cabecera en Petatlán y 12 en Zihuatanejo, cada uno con 3 municipios.

La Costa Chica tiene los Distritos: 13 con sede en San Marcos con 3 municipios, el 14 en Ayutla con 4 municipios; el 15 en Cruz Grande con 7 municipios; el 16 en Ometepec con 5 municipios.

En la Tierra Caliente están los Distritos 17 con sede en Coyuca de Catalán con 4 municipios, el 18 con sede en Pungarabato (Ciudad Altamirano) con 5 municipios.

En la zona centro, Zumpango del Rio, está el Distrito 19 con 3 municipios.

En la Zona Norte, Teloloapan, el Distrito 20 con 7 municipios; Taxco de Alarcón el Distrito 21 con 3 municipios; Iguala el Distrito 22 con 1 municipio. Huitzuco el Distrito 23 con 6 municipios.

En la Montaña Baja. Tixtla Distrito 24 con 5 municipios; Chilapa Distrito 25 con 2 municipios.

Montaña Alta: Olinalá Distrito 26 con 7 municipios; Tlapa, Distrito 27 con 6 municipios; San Luis Acatlán, Distrito 28 con 6 municipios.

El inicio de campañas está previsto para el sábado 20 del mes en curso y trasciende que ya han solicitado medidas de seguridad cinco aspirantes a candidaturas para Alcaldías y Legisladores, son tres mujeres y dos hombres:

Por las mujeres está la aspirante de MORENA a la Alcaldía de Huamuxtitlán (en la Montaña Alta), Rosalba Ramírez; también de MORENA la aspirante a Diputada por el Distrito 15, Cruz Grande (Florencio Villareal), Guadalupe García Villalva; y Azucena Escalera Amaya, candidata a diputada local por el Distrito 09 por la coalición PRI – PRD y PAN.

Entre los hombres están el aspirante a Alcalde por Alcozauca, por el Partido del Bienestar, Crispin Agustín Mendoza y Salomón Majul González, por MC, aspirante a candidato por el Distrito 21 de Taxco.

Este es el panorama en este momento, los nombres definitivos los conoceremos esta semana y el desarrollo de la contienda nos mostrará los verdaderos puntos rojos, los lugares donde no hay registro de candidaturas, la búsqueda de la reelección y la sustitución de candidaturas según los casis previstos como la renuncia, o la no deseable muerte de algún o alguna candidata.