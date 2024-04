Violeta del Anáhuac | Fuente Ovejuna, Señor

¿Usted conoce la torre Eiffel, la original, la estructura de hierro de 300 metros que está en París? La que fue construida para la exposición Universal de 1889 por el ingeniero civil Gustave Eiffel y que recibe cada año más de 7.1 millones de visitas?

Camila tenía 8 años. No sabía que se hablaba de que una vecina suya estaba casada con un sujeto señalado de secuestrador, mismo que murió en no tan claras circunstancias. Su pareja, la mujer que fue linchada, ¿qué relación tenía con esta persona? Solo ser su pareja o parte de su equipo. Influyó esta información junto con los videos de seguridad donde presuntamente llevaban a la niña que, de acuerdo a familiares de la menor, la necropsia señala haber muerto por asfixia.

En Taxco, al jefe de prensa del Ayuntamiento no le importa salpicar de lodo a una periodista con tal de salvar el honor de la familia en el poder municipal, por eso se movilizó rápidamente para desmentir que había secuestro de tres mujeres estudiantes, porque no había secuestros o porque la directora de esa escuela donde estudiaban las jovencitas y la esposa de su jefe son familiares y quisieron quitarse de encima señalamientos? O porque en Taxco no hay secuestros.

El presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, no ha logrado proteger ni a sus colaboradores, que son parte de las estadísticas de secuestro, de levantón y de muerte. A principios de año fue a una feria internacional de turismo a España, de donde tuvo que regresar por el escándalo que había trascendido su controlado municipio y llegar a medios nacionales e internacionales que daban a conocer el paro de transportistas tras el asesinado de uno de sus integrantes y clamar por justicia y seguridad.

Su respuesta un “bachecito”, con el que calificó el hecho, generó molestia, pero después generó terror cuando agregó “vendrán más”. ¿Como sabe él eso? Y como autoridad, si lo sabe, ¿qué hace para prevenir el delito?.

El edil intentó rápidamente quitarse de encima la atención llevando la responsabilidad del hecho a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado, el tema, tan lamentable, incomodaba a la autoridad del municipio.

Las imágenes del linchamiento de la mujer, señalada por la voz popular como responsable del secuestro y asesinato de la menor, así como de dos masculinos, eran impresionantes, pero el grito de “con las niñas, no”, era tan fuerte como la indignación del hecho que arrancó la vida a Camila, y no se contuvo la ira que no solo responde a ese hecho, sino a todos los que han cambiado el conocido rostro cultural e histórico de la colonial ciudad de Taxco.

Lope de Vega inmortalizó un hecho sucedido en 1476 en la aldea Fuente Ovejuna. Ahí, hartos de los abusos del poder y la inacción de los superiores para proteger a la población, toman la justicia por mano propia y en una rebelión “espontánea” terminan por asesinar a quien consideran responsable de esa situación.

El escritor español muestra a una población que se distinguía por sus valores, pero también esa “rebelión” que los lleva a unirse para ser parte todas y todos de un linchamiento.

En Taxco, seguramente las autoridades buscarán a quienes participaron en el linchamiento que condujo a la muerte de esa mujer señalada como responsable, o una de las responsables del feminicidio de Camila, en tanto sus dos hijos, ya detenidos, así como su pareja sentimental, el conductor del taxi, estarán enfrentando el juicio legal por el feminicidio de la menor.

Pero hay una respuesta clara de quien cometió el linchamiento “Fuente Ovejuna, Señor”, mientras el alcalde determina si va a la reelección y se recrea en su Torre Eiffel que, dicen, costó 30 millones de pesos, cuando la visita a Taxco no requiere de una obra como esa y sí de seguridad para seguir siendo un destino turístico.