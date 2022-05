¡El metroo!, ¡lotería!... Las Cosas de la Política

Con el tercer peritaje de la empresa externa contratada por el Gobierno de la CDMX para saber que provoco el "incidente" que fue accidente ocurrido en uno de los tramos de

La línea 12 del metro, Claudia Sheinbaum se esta jugando una carta equivocada en la lotería de la sucesión presidencial, ya que al rechazar de manera pública el resultado final de dicho peritaje, "es deficiente y tendencioso", asi lo calificó y de entrada acepta que no le favorece y hay responsabilidades de su administración.

La amenaza de demanda contra la empresa DNV, es más una llamada de atención por si alguien filtra el peritaje que ya no convino a Sheinbaum, claro que una amenaza velada puede hacer que "alguien" consiga esa información y darla a conocer, esa filtración no necesariamente vendrá de sus detractores, ya que opositores tiene muchos dentro de su mismo partido, debe de recordar que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador la tenga como favorita presidenciable, la hace blanco permanente de todos los que han sido nombrados y hasta descartados por el propio AMLO.

Claudia puede estarse equivocando cuando acusa de tendenciosa a una empresa que tiene prestigio internacional, el script favorito de la 4T de estigmatizar y difamar, puede ser un balazo en el pie de la hoy regenta, hasta ahorita DNV ha sido prudente y no ha contestado a los señalamientos que le ha hecho el gobierno de la CDMX, a pesar de que la Sheinbaum ha insistido en medios en descalificar su último peritaje, el cuál por cierto ante la acusación hecha, parece más afirmación de que tienen parte de responsabilidad en el desplome de las vías de la línea 12 y por ende son corresponsables de las 26 víctimas mortales y de decenas de heridos de lo que ellos calificaron como incidente para minimizarlo.

Claro que no es la única o final responsable, pero quiere evadir a toda costa ser señalada con responsabilidad, sobretodo si se menciona la falta de mantenimiento, ya que ella recortó el presupuesto relativo a ese rubro y otros más en lo referente a la operación del metro capitalino, ni la intervención y casi aceptación de parte del error por una de las empresas de Carlos Slim y el compromiso de arreglar el tramo afectado, aún con la reparación del daño a los deudos y lesionados la eximirán de su responsabilidad de la que al parecer resultará señalada en el dictamen que ya rechaza.

Para ella no hay más culpables que Mancera y Ebrard (aunque a Marcelo no lo mencione) y también debe tener en la lista a Mario Delgado, asunto que no tan solo le complica su búsqueda de la candidatura de la cuál se siente cada vez menos segura, por otro lado, hay la obligación moral y política de dar a conocer el dictamen, ya que fue pagado con recursos públicos, a esperar como lo resuelve de entrada su bravata amenazante la hacer ver con culpabilidad o como dirían en las ferias del pueblo "corre y se va corriendo"... ¡El metroo!, ¡lotería!

PD. Alguien debe estar muy feliz, alguien quien reconoce ya no estar dentro del club, ese alguien a quien Claudia Sheinbaum se encargo de señalar como culpable y traidor de la pérdida de la mitad de la CDMX en la elección del 2021, ¿o no, Monreal?