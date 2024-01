Las Cosas de la Política | Ante las circunstancias actuales...

Una frase aparentemente común, tal vez por el tono, tal vez el momento político y social en el que estamos, a lo mejor por el estado emocional de Andrés Manuel López Obrador, pero el hecho de que una periodista (Azucena Uresti) diera a conocer su salida del MILENIO televisión expresando "ante las circunstancias actuales", todos, todos dieron como un hecho que su salida del espacio informativo, se debe a una inconformidad (petición) manifestada desde el Palacio Nacional y dicha personalmente por AMLO en una de sus mañaneras.

Ante las circunstancias actuales, podemos esperar que las elecciones a celebrarse en junio de este año, serán intervenidas por el crimen organizado (narco) tanto en la promoción como inducción del voto, darán el visto bueno y pondrán candidaturas, actuaran en consecuencia y desgraciadamente con violencia contra aquellos que no les sean gratos o puedan ser contrapeso a sus candidatos.

También ya se busca ser el todo en la elección desde funcionarios de casilla ( para eso ya prepara a los siervos de la nación) y todo el dinero en efectivo que ya manejan en la promoción al voto para Claudia y el llamado plan C, en lo jurídico electoral ya cuenta con "leales" en el INE y la SCJN así como en el llamado TRIFE.

Ante las circunstancias actuales el tema de la corrupción de la familia de López Obrador, pero sobre todo de sus hijos es un duro golpe que desnuda el verdadero ser de Andrés Manuel, golpe al lema de ”NO MENTIR, NO ROBAR ", al ego y sobre todo a su inestable estado emocional, las filtraciones que se han dado, lo han hecho perder el balance, ya que son los hijos y los muy cercanos los que ya son el símbolo y su marca de corrupción, SEGALMEX es solo la marca propia, sus tres principales obras serán la confirmación histórica de la corrupción Lópezobradorista.

Ante las circunstancias actuales, hay que estar atentos a lo que será el jaloneo electoral, no nada más desde la óptica de la intervención política del narcotráfico o el llamado crimen organizado, si no también de lo que sería un posible resultado adverso al AMLO y a oficialismo que ya conforma una oligarquía económica y política a través de MORENA y sus beneficiados directos, la posibilidad de una confrontación social promovida desde el poder, puede generar una revuelta que se salga del control militar, independientemente de que se busque anular el resultado y la elección misma de no convenir el resultado o una derrota en unas.

Hay mucho que contar (la mayoría errores y ocurrencias), se le ha dejado gran parte del territorio nacional a la delincuencia, se dejó el país a los militares (dejaron de lado su función para ser "todólogos" y cayeron en el encanto del Gran corruptor de Palacio Nacional), se degradó la política y se destruyeron instituciones, se ataca a la democracia y se pretende establecer una dictadura a modo por la vía del autoritarismo de un solo hombre. Ya cada quien debe definir que es lo que quiere para si, para su familia, para su libertad y para México y para eso debe de tener en cuenta lo que pasa... Ante las circunstancias actuales.

PD. No tan solo pasó a ser una frase lapidaria, queja o señalamiento, es de hecho un llamado a la reflexión, desde la perspectiva que se vea, se entienda o se oiga.