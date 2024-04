Las Cosas de la Política | ¡Ya se la saben!

El ¡ya se la saben! es la frase que todo habitante de la zona metropolitana de la Ciudad de México, teme escuchar y no nada más en el transporte público, la delincuencia común tiene en la misma su sello de identidad, así tenemos que hasta ha pasado de ser tema de miedo a la plática chusca y al cotorreo o cotilleo de la clase trabajadora, claro que no puede faltar la referencia política, se presta, sobre todo cuando vemos que la corrupción ya también tiene esa connotación.

Parece broma, como así lo quiso hacer ver la candidata a diputada federal de MORENA por uno de los distritos de Puebla, la cual parodió un asalto al transporte público en uno de los recorridos de su campaña, ¿sería humor negro, ocurrencia o error?, la realidad es que da a entender lo que muchos políticos tienen fijación en el asalto político y por ende a las arcas públicas, aparte de los moches, el tráfico de influencias y hasta el ser empresarios directos o socios en la ejecución de obra de gobierno de lps tres niveles, a conveniencia de los involucrados, al amparo de la relación y el fuero todo se vale.

El ahora famoso CLAN de los hijos de López Obrador, tal vez con esa mentalidad de "ya se la saben" aprovechan el ser parte del poder presidencial y hacen negocio al amparo del apellido y tal vez hasta por recomendación del propio Andrés Manuel, no me imagino a un secretario o gran constructor y proovedor, tener el atrevimiento de preguntar de manera directa si le da contratos o no a los recomendados y socios de sus vastagos, dan por sentado que hay autorización y además así quedan bien y seguirán teniendo contratos, el moche o la tajada es lo de menos, ese ya es institucional, total si hasta los generales lo reciben.

No nos extrañe que hasta en los pasillos de Palacio Nacional se oiga el ¡YA LE SABEN!, claro que con la connotación presidencial es dar a entender que hay obediencia ciega y sumisa a las ordenadas por el inquilino presidencial, suena a chascarrillo, pero es más que eso, ya es una norma, de ahí de manera piramidal y de formas diferentes esta frase se va repitiendo, de tonos varios, amable, suave, enérgico, amenazante, pero al fin de cuentas ya todo mundo ya se la sabe.

Asi tenemos que lo que nos da a entender un robo por parte de la delincuencia, es ya una frase que enmarca un todo en México. Si usted quiere hacer un trámite, librarse de una infracción, acelerar un trámite, obtener un permiso o licencia de lo que sea, participar en licitaciones, aprobar calidad de balastro, obtener el visto bueno de un general y hasta de Andrés Manuel López Obrador... ¡YA SE LA SABEN!

PD. Todo es parte de, lo irónico es que nos divierte, algunos lo justificación y muchos participan. Por cierto, si usted quiere aspirar a ser candidato pues, ya se la sabe y si no pregúntele a Mario Delgado ( aunque en otros partidos, no cantan mal las rancheras)