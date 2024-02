Las Cosas de la Política | Paja Electoral...

Este 5 de Febrero Andrés Manuel López Obrador presentó la plataforma electoral de la campaña de Claudia Sheinbaum, proyecto político disfrazado de "reformas constitucionales", propuestas de campaña electoral en la que se asume como candidato y jefe absoluto de la estrategia de campaña y, claro muy a su estilo perverso de la praxis política, define ya por adelantado la justificación de su fracaso, de su incapacidad e ineptitud como presidente, como político y como persona (ser social y hasta moral), sabe que sus propuestas de reformas a la Constitución son mera paja, mera ocurrencia, refrito y promesa fatua de lo que ya no cumplió y destruyó será cumplido o restituido por mandato constitucional.

Serán los jurisconsultos constitucionalistas los que nos digan lo que es la realidad y la trampa de dichas reformas; veamos lo político electoral de las mismas, si tomamos en cuenta lo repetitivo de algunas de ellas veremos el reconocimiento tácito de su fracaso en dichas propuestas, una de ellas es el tema de la salud universal, irónico que quien destruyó un sistema de salud en operación y perfectible, lo reduce a la simple promesa de compararlo con el de Dinamarca.

El garantizar al cien por cien del sueldo las pensiones, es un anzuelo con "letras pequeñas" que no pasa de ser oferta electoral y con dudosa garantía, sobre todo con la oferta de garantizar su presupuesto de los excedentes o ganancias de una refinería que no produce, un tren maya subsidiado y un AIFA mal operado y sin ganancias. Podemos ir enlistando punto por punto cada una de los refritos de reforma, podemos estar a favor o en contra, ese debate es el busca López Obrador, debate que genere distracción y confrontación para evitar la realidad de lo evidente, del fracaso de la llamada Cuarta Transformación.

La expectativa generada por la presentación de "sus reformas" se vio opacada por la simultánea publicación de reportajes en tres medios internacionales de la presunción de aportaciones económicas de parte del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2006 y precisamente de un cártel que hoy durante su mandato ha tenido privilegios de impunidad por parte de López Obrador, como lo es la liberación por orden directa de Andrés Manuel de Ovidio Guzmán y su definición de Sr. Guzmán a quien se presume es el jefe del narcotráfico en Sinaloa y gran parte del país. Tema que lleva ya el suficiente tiempo para, "manchar y tiznar" de manera permanente su imagen de impoluto y paladín de la honestidad y eso lo trae y tiene desquiciado.

AMLO sabe que no tiene los votos para la aprobación de "constitución" personal, sabe que genera debate, sabe que es una tablita de salvación y distractora de su fracaso, sabe que ya con eso evade responsabilidades y culpabilidad, ya tiene culpables a prioridad, él no fue, no lo dejaron y de paso sabe que al final de cuentas todo quedará en una... Paja Electoral.

PD. El término es el correcto desde la óptica y el significado le quieran dar.