Las Cosas de la Política | El adiós...

Andrés Manuel López Obrador prácticamente ya empezó la etapa del adiós, resulta paradójico y hasta irónico que sea en Acapulco y en la Clausura de la Convención Nacional Bancaria, paradójico porque fue en el 2018 en el desarrollo de la Convención bancaria de ese año, cuando López Obrador lanzó la amenaza velada de que se iba a soltar al tigre.

Irónico porque Andrés Manuel le tiene miedo a Acapulco a los acapulqueños, esto tras el paso del huracán Otis, el causó grandes daños a la infraestructura urbana, a la vida social y economica del puerto, aparentemente lograron tener un control sobre la información en relación a las víctimas mortales y de inicio minimizaron la gravedad de lis daños y con la inacción de de los tres niveles de gobierno alentaron la rapiña y los saqueos que realizaron muchos residentes y hasta turistas que estaban de paso.

Otis demostró la incapacidad e insensibilidad de AMLO, también su desinterés y sobretodo su fracaso en el manejo de un gobierno, esto quedó plasmado en una fotografía que es la viva imagen de su mandato, atascado en un lodazal, del cual por cierto ni el ejército lo pudo sacar de manera inmediata, ese lodo representa la corrupción de su círculo cercano, el ver imágenes del enojo de ciudadanos y sobretodo una mentada de madre directa y sin tapujos de un acapulqueño le hizo temer el presentarse y recorrer las zonas devastadas y tener contacto y hablar con la gente, las veces que vino se atrinchero en instalaciones militares y navales, a la convención solo llegó al lugar del evento y sin mayor contacto que los asistes fue.

Otis también le dio la oportunidad de hacer proselitismo electoral a su favor, puso en operación a la estructura de los servidores de la nación y uso una estrategia económica con cierto tufo de lavado de dinero por medio de la entrega de apoyos (compra adelantada de votos) por la emergencia, dinero en efectivo sin un control, sin rendición de cuentas, sin decir origen, ojo, no se critica, no se niega la necesidad, se subraya la intención político electoral, ya habrá tiempo de la auditoría a este programa y a los demás del bienestar. Por cierto Acapulco requiere mucho más que lo dado, su recuperación llevará varios años y no mera parafernalia política o electoral.

Andrés Manuel también deberá empezar a despedirse y dejar de lado su intención de desaparecer a la SCJN, su pleito con la ley y la Constitución lo disfraza con desaveniencias y confrontación directa para con la magistrada presidenta de corte, aceleró la aprobación de la ley de amnistía, ¿a quien (es) le urge otorgar amnistía?, eliminar los amparos es un error que a él le va a afectar directamente, ya que va a requerir del amparo en un futuro inmediato, el pleito con jueces y magistrados lo trae colérico, el defender lo indefendible en el caso del ex ministro Arturo Zaldívar, será de sus derrotas finales.

Como colofon de su corrupción y ambición desmedida López Obrador pretende apropiarse del dinero de las afores y no nada más de la cuentas inactivas, este interés solo puede ser catalogado con un "robo en despoblado" un robo descarado a los trabajadores, con el engaño de la oferta de una pensión al cien por ciento, con la trampa del cambio de redacción final de la propuesta aceptada para la discusión final, quedan muchos pendientes, pero tal parece ser que al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador quiere terminar de destruir muchas cosas y dejar en ruinas a México, tanto en lo político, como en lo social y en lo económico, de la seguridad publica mejor ni hablamos de ella hablan las víctimas del crimen organizado, así que debemos facilitarle en urnas su intención de iniciar su recorrido de... El adiós.

PD, Quien mando al menos de palabra a muchos al basurero de la historia, terminará en ese mismo basurero que ya tiene armado para él mismo