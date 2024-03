Las Cosas de la Política | PresiNetflix...

La circulación en redes sociales de un elaborado cortometraje en el cual un grupo de gente armada presuntamente miembros de CDN hace una defensa tal cual (literal) de Andrés Manuel López Obrador y crítica a Loret de Mola, a la prensa internacional ( New York Times) en relación a la información manejada sobre la financiación electoral por parte de grupos o cárteles del narco a AMLO para sus campañas.

Reconocen el error de lo sucedido en Villa Unión en 2019 en un ataque al poblado resultando 20 civiles muertos y daños en edificios públicos, asimismo se desmarcan del reciente ataque realizado en Nuevo León en la municipalidad de Cosas. De manera muy estudiada y preparada, pasan lista a miembros del gabinete de seguridad incluyendo a SEDENA, SEMAR, claro sin faltar en primer orden al mando supremo de las fuerzas armadas Andrés Manuel López Obrador, pase de lista más con tono de respeto militar que de un comunicado, impecable lectura teniendo de telepronter.

Este vídeo tan elaborado genera suspicacias y sobretodo resalta lo bien elaborado, cuidado y editado, una producción de nivel cinematográfico muy al estilo de las producciones de NETFLIX o tal vez de ARGO producciones. El comunicado de deslinde, da a entender que lo declarado a Loret por "un encapuchado" es un montaje y prácticamente exhortó a Celso Ortega Jiménez a que reafirme sus dichos o que dé la cara y los sostenga, enfatizan que el narco en su conjunto no han aportado dinero a las campañas de AMLO.

El grupo de referencia en el vídeo muestra entrenamiento y postura militar, la lectura de lo redactado y leído en un celular es impecable, muy practicada, más que grupo de delincuentes parecen ser actores provenientes del Ejército, armamento uniforme, sin exceso de otras armas de guerra, muy marcial su comportamiento, muy a modo y sobretodo en el momento justo, cuando ya la percepción de que sí hubo dinero del narcotráfico en la campaña del 2006 y 2018.

Parece más una puesta en escena para tratar de acabar con el mote de Narco Presidente que persigue y ya es permanente referencia de López Obrador, ya será muy difícil de que se quite ese estigma ya popular no nada más en México, ya es referente internacional y no nada más en redes sociales y medios de comunicación, en el mundo político es ya marca propia de López Obrador, de ser montaje o un acto desesperado de control de crisis y daño político, es demasiado tarde, de ser cierto o real, ¿quién (es) le dieron la autorización, orden o acuerdo para que sea el Cártel del Noreste como voceros del deslinde o defensa de Andrés Manuel López Obrador y queda la duda de que es simplemente de que este cortometraje es un balazo en el pie, antesala del fracaso final, solo reconocer la calidad del cortometraje producido y distribuido por... PRESINETFLIX.

PD. Sea cual sea la realidad y origen del vídeo, este raya en la locura política y la peligrosidad de la impunidad criminal, provocada, promovida y defendida (ordenada) por Andrés Manuel López Obrador.