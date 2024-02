Las Cosas de la Política | Marca registrada...

Andrés Manuel López Obrador sentía cierto orgullo y presumía el sobre nombre y apodo de PEJE y hasta ironizaba con ello al decir "soy peje, no lagarto", este apodo era su identidad de origen Tabasco, ya como presidente el ego lo hizo apegarse con cierta locura a la defensa de "su investidura" ya que él es absoluto y el todo incluyendo el se considera el Estado mismo, no hay más después de él, por eso su desprecio a la ley, "no me vengan conque la ley es la ley".

“El que se sienta en esa silla se vuelve loco”. Así exclamó Emiliano zapata aquel 6 de diciembre de 1914, dice la leyenda que la silla presidencial está embrujada y según López Obrador, él mando que le hicieran una limpia, ¿a que silla se refieren? , es real o es una mera metáfora la cual ya es parte de las leyendas de la política mexicana, si Andrés Manuel se sentó en ella, esa podría ser una explicación de su estado mental y emocional en su actuar político y personal. Sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones, es claro que AMLO sufre de delirios de grandeza y hasta delirium tremens, ya que ve enemigos en todas partes y actúa en consecuencia, por eso su permanente confrontación con todos, su grado de intolerancia lo hace buscar venganzas personales, es notorio que cada vez sus arranques y desvarios mentales sean parte ya de esta última etapa de su gobierno.

Ha quedado claro que con tal de obtener poder y llegar a la presidencia de México hizo tratos hasta con el crimen organizado, a grado tal de que recibió dinero de diferentes grupos delincuenciales (si bien puede ser presunción) y hay ciertas fuentes e investigaciones que así lo dan conocer, si bien ha salido librado por razones políticas es claro que ha recibido dinero de diferentes gentes, desde empresarios y la actual sospecha de recibir financiamiento del Cártel de Sinaloa, los Z's y en el 2018 del Mayo Zambada, allá él y sus cómplices, si lo hizo, ha correspondido otorgandoles impunidad, ha cumplido y ahora está enojado porque esos señalamientos lo han puesto en la óptica pública como NARCO PRESIDENTE, las redes sociales se han encargado de señalarselo ya por más de tres semanas, atrás queda el orgullo tabasqueño de ser conocido como el Peje, ahora la calificación Política y probablemente hasta señalamiento legal como Narco Presidente es ya su verdadera y real... Marca registrada.

PD. Dicen que lo que te enoja es por que hay razón (lo que te choca te checa), no juzgo, las referencias y las imputaciones son públicas, su enojo y la ligereza de las palabras lo auto califican tal cual