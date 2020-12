Como Dinamarca, Canadá y Reino Unido

Este artículo lo escribí el 11 de enero de 2019. Hoy lo vuelvo a reproducir, con motivo de la reiteración del compromiso del presidente López, y que el plazo se cumplió este pasado primero de diciembre del presente año. Cito: Hace unos días el presidente de la república ha empeñado su palabra prometiendo que en el plazo de dos años el sistema de salud mexicano será igual al de Canadá, Reino Unido y Dinamarca. Esta aseveración me parece temeraria, por darle un matiz suave, y poco menos que imposible conseguir. Ojalá y nos la hicieran efectiva, pero tenemos que ajustarnos a datos duros y no a pensamiento mágico. Veamos las cifras reales; por ejemplo: Canadá tiene una población de 36.7 millones de habitantes, el gasto público en salud en 2017 fue el equivalente a 2.2 billones de pesos, con un gasto por persona de 68 mil 851 pesos, que representó el 18.7 por ciento del gasto público y 7.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB).

El Reino Unido tiene una población de 66.2 millones de habitantes; su gasto en salud fue el equivalente a 3.8 billones de pesos, con un gasto por persona de 63 mil 432 pesos y significó el 7.6 por ciento de su PIB.

Dinamarca tiene una población de 5.7 millones de habitantes; su gasto público fue el equivalente a 500 mil millones de pesos, con un gasto por persona de 102 mil 093 pesos, que representó el 16.77 por ciento del gasto y 8.7 por ciento de su PIB.

México tiene una población de 127 millones de habitantes, el gasto público en salud en 2017 fue de 600 mil millones de pesos; es decir, se gastó 5 mil 489 pesos por persona y representó 11.6 por ciento del gasto público; representando el 2.9 por ciento del PIB.

El gasto público total en Canadá es de 40.6 por ciento; el de Reino Unido es de 40.9 por ciento y de Dinamarca es de 51.9 por ciento de sus respectivos productos internos brutos, y en México es de 27.4 por ciento.

La promesa del presidente equivaldría en que, quién sabe de dónde o cómo, se destinaran 12 billones 965 mil 811 millones de pesos al gasto en salud. “¿Con qué ojos, divina tuerta?”, dice el refrán. No existe esa cantidad. El PIB de México no da para eso; a menos que se supriman otros programas o se eleven los impuestos o se recurra al endeudamiento con el exterior. La cobija no da para más. Pero también, puede suceder, que el presidente sepa algo que los demás ignoramos. Yo, de plano, confieso mi ignorancia al respecto. O que por efecto de la 4T dos más dos ya no sumen cuatro, sino mil.