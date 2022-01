Cabañuelas políticas de la 4T… Las cosas de la política

¿Qué son las 12 cabañuelas?

Se trata de una metodología antigua que fue utilizada por campesinos o agricultores para predecir el clima de los próximos meses del año . Las personas del campo, para descifrar si iba a llover o no en algún mes, se basaban en las condiciones meteorológicas que ocurrían en los primeros 12 días de enero.

Y en el campo mexicano todavía hay agricultores que utilizan este método para programar sus siembras y cosechas de acuerdo a sus predicciones e interpretación, así, tenemos que es apropiado tratar de descifrar lo que pueden ser las Cabañuelas Políticas para la 4T en este año 2022, en política y en la vida misma no hay coincidencias y si consecuencias, no hay casualidades y sí causalidades.

Empezamos el día uno, o sea primero de enero, con el mensaje de que la 4T iniciaba sin pies ni cabeza esta etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y como referencia tenemos que la estatua que le habían eregido a AMLO y recién inaugurada en el municipio mexiquense de Atlacomulco, considerado bastión priista, tierra de Peña Nieto y que dio origen a un grupo político con su nombre, en las primeras horas del 1 de Enero desconocidas manos derribaron dicha estatua y al caer se quedó sin pies ni cabeza (la cual alguien se la llevó como trofeo ), y si le buscamos mensaje, solo habrá que ver cómo comenzó ese día en lo económico y en lo político. En lo económico, despertamos con una inflación galopante y en lo político, con un gran berrinche o enojo en Palacio Nacional portal afrenta hacia López Obrador,

Y así los días subsecuentes, las cabañuelas políticas no son nada halagüeñas para la política nacional y menos para la mal llamada Cuarta Transformación. Baste ver los textos y los dichos de Ricardo Monreal, los hechos de la violencia del crimen organizado, la nueva ola de exceso de contagios por el Covid-19 y sus nuevas cepas a pesar de la negación oficial, la inflación y sobretodo, la negación permanente; se calientan las plazas por el crimen organizado, Zacatecas y Morelos son el ejemplo y Veracruz la confirmación.

La CFE y la FGR también son ejemplos de estos 12 días de cabañuelas políticas. El día 11 fue muy significativo por el gran error de una fotografía oficial y un vídeo compensado por la actuación de Andrés Manuel, quien se toma la temperatura con un termómetro de pistola en la cien y oprime dos veces, lo que puede decir es el " gatillo" de dicho aparato… Una foto dice más que mil palabras , y si se interpreta el rostro que pone López Obrador en esta escena, el resultado no es bueno y se puede tomar hasta como premonitorio.

T ambién las frases son parte de las cabañuelas , desde la de "llamarada de petate", “somos radicales”, “yo creo es gripa y no lo fue” . AMLO se contagio nuevamente de Covid, a pesar de la “detente” y el “no mentir, no robar” como escudo anti contagio, del “salgan, abrácense” al “ ni se hagan pruebas, aíslense” . No hay un solo día de estos primeros doce que no haya una interpretación de lo que viene o ya se ve venir.

Y en el día 12 se da la confirmación de la corrupción de la 4T , los enroques o cambios dados por instrucción presidencial nos lo demostraron, la noticia de que Citibanamex venderá parte de sus activos y la misma marca BANAMEX, nos dan el verdadero entorno de la realidad política y económica del país, cada quien tendrá su propia interpretación de este inicio de año, lo que viene será y ver que tan acertadas serán.. . Las cabañuelas políticas de la 4T.

PD. Hay que recordar que las cabañuelas pueden cambiar con esto del cambio climático y los cambios políticos y el medio ambiente se puede poner muy caliente.

A estar atentos a lo político y social, a lo económico y sobre todo a lo referente a la seguridad pública.