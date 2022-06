5 veces... Las Cosas de la Política

AMLO me ha destapado 5 veces: Ebrard; este fin de semana Marcelo Ebrard se auto definió como " una corcholata reconocida" y asumió que no hay quinto malo, entrando de lleno a buscar la candidatura presidencial por el partido de López Obrador, si, por MORENA, ya encarrerado, prácticamente salió con todo a buscar ser el ungido o el destapado, ¿será que ya está decidido a renunciar a su encargo? y así dedicarse a lograr su objetivo.

Ya en una ocasión tuvo prácticamente en sus manos la candidatura y se hizo a un lado, para que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato, se dice que hay compromiso, pero también hay otras "reconocidas corcholatas", que va a pasar si Ebrard no es beneficiado por el "dedito elector", ¿habrá rompimiento?, o ¿de plano será sumiso y obediente?.

Habrá que preguntarse si el carnal Marcelo tiene un as bajo la manga, ya que de no ser ungido y buscar otra opción partidaria, será objeto del enojo y de la intriga morenista o de Palacio mismo, solo él sabe que tiene a la mano en el baúl de los recuerdos políticos y sobretodo de su mentor Manuel Camacho Solís de quien se dice tuvo tratos bajo la mesa con el, en ese entonces "rebelde" de López Obrador, Camacho era el operador político de Carlos Salinas de Gortari.

Solo el tiempo nos dirá, cuantas veces más y a cuantos más destapara el "gran destapador", el único que ya prácticamente está fuera es Ricardo Monreal, de ahí a que llegue el tiempo de las "encuestas", los berrinches y los desprendimientos, ya es en poco tiempo, así que tiempo al tiempo, mientras tanto AMLO seguirá jugando, seguirá destapando, aparentemente va por la libre y piensa que tiene ya el 2024 en la mano.

Por lo pronto ya Marcelo va encarrerado, ya mandó el mensaje de que va y va con todo, no es el único, pero ya formaliza su intención, ya cedió una vez, esta tal vez no, y si bien hay quienes dicen que la tercera es la vencida, pareciera ser que hay quienes le apuestan a que no hay quinto malo y esperan también ser tomados en cuenta... 5 veces.