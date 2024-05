Las Cosas de la Política | Los Xochitllovers y la encuesta

El primero de Mayo se celebra el día del trabajo y también el inicio del mes, mes de festejos varios en México, podemos nombrar también el 5 de Mayo o la batalla de Puebla, 10 de Mayo día de las madres, 13 de Mayo día de los niños héroes, el 15 día del maestro, y el 23 el día del estudiante, mes de festejos, días festivos y de asueto.

En este 2024, en pleno proceso electoral, estamos a un mes de celebrar las elecciones presidenciales, las cuales podrían ser muy controversiales y hasta definitivas a favor o en contra de la democracia y hasta de la libertad social y económica de los mexicanos.

Hablando de celebraciones, precisamente en esta fecha tan significativa se publica una encuesta, encuesta que da a entender y es muestra de lo cerrada que está la elección entre las dos candidatas punteras (sin menosprecio al tercer candidato). Llega en un momento de los más álgidos de las campañas y no por el debate, las propuestas y hasta el intercambio verbal entre candidatos, sino del entorno político y la vorágine que ya envuelve al presidente López Obrador.

Si hablamos de encuestas, debemos reconocer (sean ciertas o no, pagadas o trucadas o acertadas) que la gran mayoría parecen ser bastante favorables a Claudia Sheinbaum; los números y los porcentajes han sido fluctuantes, unos muy distantes, otros dentro de la media, algunas sirven para el marketing otras para estrategias y las menos (las de datos más precisos) para la preocupación de candidatos, estructuras y partidos.

Hablando de las últimas, los resultados de esas mediciones traen preocupado a Andrés Manuel López Obrador; es notoria su molestia por lo mismo, enojado por los posibles resultados el día de la elección, al menos ya no está tan seguro de obtener un contundente triunfo y con la posibilidad de una derrota.

Hay un ingrediente que tal vez no esté dando una lectura real en las encuestas y no me refiero a los indecisos o los márgenes de error, tampoco a las respuestas engañosas, ese segmento puede haber hecho la diferencia en la encuesta de Massive Caller publicada el primer día de Mayo y elaborada el 39 de Abril, por cierto Día del Niño, ¿paradójico?, quien sabe, me refiero a la llamada sociedad civil y en este caso también hay un grupo de ciudadanos que promueven a una de las candidatas y se autononbran "Xóchitllovers", podríamos hablar de una estructura paralela de gentes que por mutuo propio, promueven a Xóchitl Gálvez Ruiz.

Los Xochitllovers dicen contar con más de dos millones cuatrocientos mil ciudadanos promovidos, lo cuál podría garantizar un colchón de votos independientes de las estructuras partidarias del PRI, PAN y PRD, si se comprometen y logran promover a un mínimo de tres personas más, estaremos hablando de la obtención de al menos siete millones doscientos mil votos, con lo que se confirma lo cerrado de la elección y por ende el resultado final de la jornada del 2 de Junio y eso nos lleva a estar atentos a la operación y resultado de... Los Xochitllovers y la encuesta.