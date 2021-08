Regreso a clases

Aquí en Tlapa se realizó el pasado viernes viernes la primera reunión de directivos con docentes. Han recibido sus seis manuales y deberán acudir estas dos semanas para definir el Plan de Trabajo Académico, arreglar la escuela y estar listas y listos para recibir el 30 del mes en curso a las y los alumnos que puedan llegar con sus madres y padres de familia , con la obligatoria portación de su carta responsiva.Tres maestras y yo platicamos mientras saboreamos unos tamales de rajas, verdes y rojos acompañados de atole de arroz y de champurrado. Guardamos la distancia. Señalamos que hemos sido vacunadas. Las escucho mientras observaba las altas montañas que se elevan como un reto. También en que fue difícil enlazar la comunicación por la falta de equipo tecnológico y la señal de internet. Citan como ejemplo el caso de una de las maestras presentes donde su alumna de segundo grado tiene tres hermanos mayores y ninguno de ellos cuenta con equipo propio. La dificultad para tomar clases, para investigar sus tareas, para "subir" sus trabajos, generó una crisis en la familia y que además, la compra de "tarjetas" de 20 o 50 pesos para internet les permite un tiempo relativo de conexión. las demás que señalan que hubo momentos en que las madres y padres de familia “de plano no les contestaban”, y la presión de sus directores que señalan “no sean flojas en Tlapa hay internet”. los tamales por orden de tres. Y me queda claro en ese lapso que si la ciudad tiene este tipo de problemas, la zona rural ha sido más precaria la oportunidad de tener clases. , ya que les decían sus directivos “póngalo ustedes, o ¿en que gastan su dinero sino vienen a las escuelas? ”, Y si no se destinaron recursos para las escuelas… en qué se gastó ese dinero? Dicen y sonríen, mientras le doy un sorbo a mi atole de champurrado. Están conscientes de que retornarán, los que lleguen, con el nivel más bajo de aprovechamiento y que el riesgo latente del contagio será la constante tanto para ellas como docentes, como para el alumnado al desconocer las características de cada familia. Pero saben que en esta región las constantes visitas del hoy residente Andrés Manuel López Obrador dejó la idea de que hay un "cariño" que en algún momento les redituará un cambio, aunque en este momento no esté claro qué tipo de obras se hayan realizado con inversión federal, salvo, agregan, lo que dice la ciudadanía, los programas para adultos mayores y las becas para estudiantes, aunque ya han pasado tres años. Pero saben que en esta región las constantes visitas del hoy residente Andrés Manuel López Obrador dejó la idea de que hay un "cariño" que en algún momento les redituará un cambio, aunque en este momento no esté claro qué tipo de obras se hayan realizado con inversión federal, salvo, agregan, lo que dice la ciudadanía, los programas para adultos mayores y las becas para estudiantes, aunque ya han pasado tres años. quizás el riesgo aún se desconoce… estamos tan lejos, dicen mientras agregan que por eso, se pierde la noticia y la educación.