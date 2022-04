Los equivocados... Las Cosas de la Política

Las recientes declaraciones del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en las cuales dijo "que se requieren políticos responsables, que resuelvan los problemas y no políticos populares para lograr la gobernabilidad. Me quedo con Andrés Manuel como líder, porque voté por él, pero me quedo con él como líder y no como presidente". Una declaración que tiene diferentes explicaciones y que me recuerda una anécdota política, en el 2005 Zeferino gana la gubernatura de Guerrero, su contrincante en ese año fue Héctor Astudillo Flores, quien en el 2015 fue electo gobernador y va la anécdota.

Zeferino Torreblanca tenía a algunas semanas gobernando, cuando en Chilpancingo aparecieron algunas mantas que decían "Perdónanos Astudillo nos equivocamos" esto nos dice mucho y nos traslada al presente, a que me refiero, a que ciudadanos de chilpancingo reconocieron haberse equivocado al votar por Torreblanca Galindo, sus razones tendrían en ese momento para reconocer públicamente su equivocación política al haber votado en contra de Héctor Astudillo, y reconocerlo demuestra que efectivamente se equivocaron, pero ya calificar o descalificar la administración zeferinista ya lo hace la historia y tal vez más que a él a sus colaboradores.

Cada vez son más los ciudadanos que sin decirlo aceptan haberse equivocado al votar por Andrés Manuel López Obrador y no solo me refiero a aquellos que tenían el pretexto (muy válido por cierto) del hartazgo y de creer en la promesa del combate a la corrupción o en la baja del precio de la gasolina o muchas promesas más, las cuales al final de cuentas fueron eso, simplemente promesas, también ya es notorio que muchos de los fieles creyentes ya a su manera aceptan su equivocación, tenemos a Carlos Urzua quien ahora en sus escritos habla de los errores de AMLO y no nada más en lo referente a la economía, si no en diferentes temas.

Cada vez es más frecuente ver como actores políticos, empresarios, académicos, ciudadanos y diferentes personajes desde artistas, periodistas, analistas y activistas varios, van dando opiniones y posturas diferentes a las que tenían al inicio del gobierno de López Obrador, representantes de diferentes religiones también, afines a la izquierda que ya no se sienten representados se van alejando y aunque matizan sus opiniones, queda de manifiesto su desencanto y su frustración, hay una nueva elite que defiende la chuleta política y la económica, una nueva camada de corruptos y un Lópezobradorismo de tarjetas del Bienestar (aunque no todos demuestran fidelidad y lo demostraron en la consulta) si son beneficiados de acuerdo a "sus datos" 21 millones de ciudadanos y aun en ellos ya hay decepcionados.

En el entorno personal del ciudadano que trabaja en el día a día, en el empleado de todo nivel, el pequeño comerciante, el obrero, el albañil, los que apuestan sus inversiones, los que buscan como darle mejor nivel de vida a sus familias, ven como la inseguridad, un mal sistema de salud y una economía que cabalga a toda prisa en la ruta de la inflación, les va quitando toda oportunidad de estar dentro del esquema del bien común que les brinde un mejor modo de vida, son parte del cada vez mas del grupo que reconoce (aunque aun puedan no reconocerlo públicamente) son de... Los equivocados.