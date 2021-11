El traidor y el dicho Genio y figura... Las Cosas de la Política

Javier Sicilia ha sido un referente de aquellos que creyeron en Andrés Manuel López Obrador, lo promovieron y festejaron su arribo a la presidencia, Sicilia como muchos fue motivado por el hartazgo de la corrupción, la violencia, la impunidad y hasta se dejaron llevar por el resentimiento, la revancha y la venganza, motivos muy propios, legítimos en lo familiar, lo político y hasta lo social, es por eso que en muchos (cada vez más) de los casos la decepción los haga hablar, levantar la voz y otros hasta callan avergonzados reconociendo entre dientes que se equivocaron, que los traicionaron.

Nadie debe sentirse defraudado, "se les dijo", AMLO es un peligro para México, esta visto que ha traicionado a "sus" partidos políticos que le dieron cobertura en su carrera en la búsqueda de la presidencia de la República mexicana, ahí tienen al PRI, al PRD, y está por desechar a MORENA, hablemos de traiciones teniendo como ejemplo a Cuauhtémoc Cárdenas por ser el más representativo (cada lector puede agregar nombres o defender a López Obrador), es una larga lista y no nada más a políticos encumbrados si no también a modestos ciudadanos que han creído en él y han tenido que conformarse con la dádiva de la tarjeta del Bienestar, porque se han quedado sin seguro popular, medicamentos, estancias infantiles y muchas cosas más.

Aquí vale decir "genio y figura hasta la sepultura" y sí, así es Andrés Manuel López Obrador y lo ha demostrado en toda su carrera política, su mitomanía es embaucadora, logra tener popularidad que no eficiencia, gracias a sus dichos y sus hechos a grado tal de que aquellos miembros de su gabinete y quienes quieren tener acercamiento y carrera política a su lado se han convertido en absurdos "clones", le copian discurso, actitudes y acciones, solo baste ver dos grandes ejemplos, Claudia Sheinbaum y Félix Salgado Macedonio una gobierna la CDMX y ya está en franca campaña preelectoral para suceder a Andrés Manuel y Félix que está en el papel de gobernador "legítimo" de Guerrero, dando puestos y ordenando a funcionarios, está tejiendo su red del felixismo con la intención de permanecer en el poder como mínimo 12 años, sin pensar que él mismo puede truncar la carrera de Evelyn y de su incipiente corriente política.

Y si hablamos de traiciones ya veremos a quienes traicionara Claudia en el camino de su ambición, de Félix habrá y ya sobran ejemplos de traiciones y empezaremos por la traición al gremio que lo ayudó a tener y obtener impunidad y me refiero a los periodistas guerrerenses, a José Francisco Ruiz Massieu lo traicionó de inmediato a pesar de haberlo hecho político y diputado federal, de Rubén Figueroa Alcocer también hay historias (ya habrá tiempo y circunstancias para recordar) de sus traiciones.

Guerrero tendrá que decidir si sigue siendo Lópezobradorista o de plano entrará en la etapa de las traiciones del Felixismo, también el toro sin cerca tiene lo suyo, el ego no le va a permitir dejar trabajar a la gobernadora y seguirá cometiendo errores que habrán de costarle muy caro a Guerrero y a los guerrerenses, Andrés Manuel prometió grandes recursos para el Estado, habrá que esperar que lleguen y no se queden en el discurso y la falsa promesa, Félix Salgado jura y perjura que Evelyn Salgado es la gobernadora, pero no deja de ser entrometido y dar órdenes y cargos al final de cuentas todo quedará entre... El Traidor y el dicho de Genio y Figura.