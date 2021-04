Debate, conocer candidat@s

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer que el próximo 28 del mes en curso se realizará el primer debate público entre candidatas y candidatos a la gubernatura de Guerrero. En lo personal, celebro este evento…conoceremos a quienes hasta este momento no han realizado campañas políticas para tan alta aspiración.

De las tres candidatas registradas para la gubernatura es la del Partido Acción Nacional, Irma Lilia Garzón Bernal, quien realiza campaña; le sigue Ruth Zavaleta de quien se conoce poco, pero ahí la lleva. Y de quien salvo dos o tres acciones, no se sabe prácticamente nada es de Dolores Huerta Baldovinos, candidata del PES.

De los cinco varones registrados para la gubernatura quien ha hecho una campaña como tal, formal, es el candidato de la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.

Manuel Negrete Arias, de Fuerza por México, ha realizado un par de eventos, de Pedro Segura, candidato de la Alianza PT-PVEM, solo se sabe que se ha reunido con Félix Salgado; nada se sabe de Ambrocio Guzmán Juárez, de Redes Progresistas y del partido Morena, envuelto en la polémica, solo se conoce de marchas, mítines y plantones para lo que llaman “defensa de toro”, pero de campaña y propuestas…nada, incluso su casillero está en blanco, sin candidat@.

Por lo tanto, el primer debate permitirá a las y los guerrerenses conocer el rostro de quienes estarán en la boleta el próximo 6 de junio.

Después habrá una oportunidad para conocer sus puntos de vista sobre temas que aún no públicos, y será la oportunidad para saber cómo miran a esta entidad federativa.

Guerrero no está en la calma que quisiéramos las y los guerrerenses. Por lo tanto el contexto de la elección está en el riesgo de la violencia y en el de la otra de la que se habla quedito, pero se habla, de que el propio Morena busca anular la elección impidiendo la colocación de urnas, amenazando a Presidentes de Casilla a no acudir al compromiso ciudadano, y generar un clima de incertidumbre.

A Guerrero no lo representa un solo ciudadano, ni una sola ciudadana. No lo representa un personaje. Una convocatoria a la violencia no es el sentir general, tampoco significa la presencia de unos cuantos y cuantas trasladadas en autobuses hasta ciudad de México la posición de quienes todos los días salimos a trabajar para salir adelante, incluso más allá del proceso electoral que termina con una elección y con una decisión sobre nuevas y nuevos gobernantes.

El ciclo del progreso de la entidad no está marcado por el boicot, ni pretenda un solo grupo asumir el pensar general. Las familias guerrerenses buscamos y queremos la paz. La estabilidad, la concordia. Por eso, ese debate, en primera instancia, puede representar una oportunidad de caminar en un proceso confiable y quienes están ya en ese primer registro, al menos representan la garantía de que no han transgredido la ley, sobre sus propuestas y la ruta que desean conducir los próximos seis años, está en su palabra. Estaremos atentas y atentos.