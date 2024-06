Las Cosas de la Política | Sereno mi Negro...

Juchitan y Huehuetán andan peleando terreno, en Guerrero esa chilena es popular y nos da la idea de lo que será en lo electoral, ese terreno también lo pelean los malosos, el territorio al parecer está definido como las secciones electorales no nada más del Estado, también las de todo el país, hay suspicacia acerca de un narco partido ganador y ya un narco Estado reelecto, habrá que esperar, las campañas seguirán, la compra de voluntades y dignidades también, los "chapulines c ya son parte del entorno y la nueva cultura política, la venganza y la revancha será permanente, de entrada sólo hay que pedir y decirles a todos, sí, a todos de manera particular... Sereno mi Negro.

"Sereno moreno" es una expresión típica del boxeo que se ha generalizado para expresar una situación en que se toma como cierto un dicho, y el significado, es irse con la finta, frase recurrente para pedir calma, serenidad y tiempo, frase que resulta muy oportuna para estos tiempos políticos y como ahora se dice vale la pena "tropicalizarla" a los tiempos políticos de Guerrero y de plano decir "SERENO MI NEGRO", sirve que hasta le damos reconocimiento a los afrodescendientes o afro mexicanos (espero que nadie se ofenda) término que usan los políticos para afirmar que se "perciben y así tener oportunidad de participar en alguna elección, en fin, así son las cosas de las trampas político electorales.

Ya que hablamos de Guerrero habrá que decirles a los ya" autodestapados " sobre todo a los de MORENA, al de la UAGRO y a quienes le entraron a la moda de los tenis fosfo fosfo, “sereno mi negro”, si bien todos tienen ya su corazón y su ambición en la próxima elección a Gobernador en el Estado, tal vez alguno hasta quiera recuperar preponderancia y liderazgo político y por eso trae "sus" propios números y hasta rento o comprara una franquicia de algún partido, así pues tanto Abelina López, como Betty Mojica y Félix Salgado ya van encarrerados a su "sueño".

Claro que ya la lista es larga y en ella no habrá sorpresas unos ya desesperados, otros calmados, claro que también ya habrá lista para las municipales, ya irán levantando la mano y dejándose querer (promocionándose pues), mientras tanto les dura la borrachera del triunfo, ya vendrá la cruda de la falta del recurso que les ayudo en esta pasada elección, por cierto la más cara en la historia de las elecciones mexicanas, ya hablaremos del costo y la subasta por la compra del voto, el sereno mi negro también aplica para Andrés Manuel López Obrador, el cual ya encarrerado (mareado) por su exitosa campaña, ya dijo claramente que el que manda es él, él ganó y Claudia acepta la sumisión y la constancia quedo plasmada en una foto en la cual se manifestó el sometimiento de parte de López Obrador, el mensaje está dado y se reafirma con el dicho de estaré atento por si puedo opinar.

PD. Homo Politicus VS Homo Politicus, habrá que recordar los tiempos de lucha estudiantil preparatoriana (solo para iniciados).