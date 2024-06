Las Cosas de la Política | ¡Por que lo mando YO!...

Cuando una orden recorre el palacio nacional lleva la rúbrica personal de Andrés Manuel López Obrador o sea la expresión totalitaria de ¡por que lo mando YO!, así tal cual, no hay oposición, no hay réplica, simplemente se acata, se ejecuta y se obedece, así gobierna, así a logrado la sumisión y el pago a la obediencia es un pago que otorga impunidad y riqueza vía corrupción tolerada (a unos los corrompe la mayoría ya son corruptos), él decide, él manda, él juzga, él condena, todo bajo el pensamiento de la venganza hacia sus fantasmas políticos y personales, bajo esa premisa vive y establece su fantasía, lo ha logrado y no quiere heredar el poder, buscar ser poder absoluto y lo está demostrando.

Ganó la elección, el referéndum fue su pretexto para ganarla, el que Claudia sea mero trámite representativo es lo de menos, ya se encarga de darle a entender quien tiene el poder, quien manda, quien gobernará, habrá quienes se pregunten por cuanto tiempo, otros hasta desean que el fantasma de Benito Juárez llegue intempestivamente a Palacio Nacional, la oligarquía lópezobradorista le desea y espera larga vida, de entrada la ganadora del 2 de Junio, parece ser, mera figura decorativa y ya siente los efectos directos de ; por que lo mando YO, CSP ya asume y acata la orden, ya le corrigen y hasta vía una foto en las afueras de Palacio Nacional se vio la imagen de la sumisión y el sometimiento, mensaje de un inicio ya marcado a quien tratará de mandar tras la silla presidencial.

Calificar o descalificar la elección, ya es cosa de análisis y de ver la operación electoral, lo cierto es que al final de cuentas esta será la elección más cara de la historia y no nada de México, independiente del exceso del dinero invertido desde hace varios años en los programas, el dinero en efectivo que circuló en los días previos y el mero día de la elección, más la complicidad y la permisividad de la acción del crimen organizado dio como resultado que la elección la ganará López Obrador, que no MORENA, fue el propio Andrés Manuel el que operó, eligió, dirigió y calificó la elección. Se encargó de ganar la última elección democrática (me refiero al proceso en urnas, no a la inducción o compra del voto), sometió al INE y lo operó a su antojo, se apoderó de las cámaras y demostró su poder, ¿que pasará de ahora en adelante?, ya lo veremos, lo sufriremos y viviremos.

Ya no hay transición de poder, ya la instrucción se dio ya Claudia Sheinbaum acata y obedece, ya ella aparece como responsable de la desaparición de la Suprema Corte, ya ella al frente da los resultados de la encuesta, ella asumirá los costos y AMLO festejara su venganza personal, ya así podrá amnistiar a conveniencia, blindará a sus hijos y familia, fortalecerá su grupo político y dará borrón a todo aquello que señale a su gobierno como corrupto y corruptor, someterá al ejército (a cambio de la corrupción económica), otorgará reconocimiento legal y total impunidad al narco (crimen organizado) para operar económicamente y políticamente de manera legal. Esa será la instrucción primaria para "su" presidenta.

Habremos de esperar que rumbo toma México después de la toma de posesión de la primera presidenta de la República, habremos de ver que pasa en las cámaras, ya se verá reflejado el inicio del mandato en lo económico, en lo político ya se puede deducir, en lo que a la Constitución y a las leyes se refiere habrá un manoseo nocivo para la justicia de los mexicanos, ya saldrán a la luz las ostentosas fortunas de los "nuevos ricos" del obradorismo, podemos enumerar muchas cosas, algunas buenas tal vez, esperemos que no muchas malas, esperemos se respete la libertad social y política de los mexicanos, de lo que si podemos estar seguros es de qué la voz de Andrés Manuel López Obrador seguirá escuchándose en el despacho presidencial... ¡Porque lo mando YO!