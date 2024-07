Denisse de Kalafe vuelve a los escenarios y presenta “Quiéreme más”

Tras ocho años de no presentarse en un escenario de la Ciudad de México, la cantautora romántica Denisse de Kalafe anuncia su concierto íntimo “Quiéreme más”, acompañada de un quinteto de músicos, que presentará la noche del 31 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Gossip Céline Dion comparte su alegría de haber protagonizado los Juegos Olímpicos en París en redes

En entrevista con El Sol de México informa la intérprete brasileña, y mexicana por elección, que va a llevar un repertorio musical dividido en cuatro segmentos, relacionados con las emociones como el amor pleno y que promete risa, ironía, baile y diversión, además de estrenar el tema “El asunto”.

“Espero llevar con mis canciones al público a varios estados emocionales. Primero con letras que muestran la rebeldía que tenemos hoy por el mundo que estamos viviendo. Estamos rebeldes, enojados por el mundo que tenemos.

“Tengo canciones de risa, ironía, bailables y divertidas, porque traigo en mis venas el ritmo brasileño y carnavalesco. También en el tercer estado, los temas de dolor, de rasgarse las venas y como cuarta y última sección, el de la apuesta del amor en todas sus manifestaciones”, detalla De Kalafe.

SE DIVIERTE CON LOS MEMES

A diferencia de otras artistas, como cantautora Denisse de Kalafe agradece la existencia de los creadores de memes hacia su persona en las redes sociales, porque significan para ella más que una ofensa, una forma de mantenerse vigente con las nuevas generaciones.

“En mayo estoy presente por los memes que me crean. Yo los adoro realmente, y espero que sigan haciendo memes como sea, yo no me lo tomo personal; aunque estoy ausente de las radiodifusoras o de la televisión, que ya no hay programas musicales, gracias a los memes nuevas generaciones de personas me conocen, saben de mi música”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A pesar de no tener mayor difusión en medios, reconoce que “la gente que me quiere no me olvida, como yo a los que quiero no los olvido. Sigo siendo la compositora e intérprete que soy, sin embargo el crear canciones me da más oportunidad de escoger a los intérpretes para quienes creo mis temas y me da legitimidad”.

EL AMOR SIEMPRE LA INSPIRA

Denisse de Kalafe continúa creando canciones porque el amor es su carro conductor como ella llama a su inspiración, “yo sin amor no entiendo la vida y pienso que el amor es la única fuerza que nos hace quedar en pie todavía.

“Prefiero que no existan canciones de narcos, prefiero que los medios electrónicos o plataformas no las promocionen, prefiero que la radio no las toque y la televisión no ponga a los artistas cantándolas”, finaliza.