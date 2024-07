Las Cosas de la Política | Ahí no funcionó...

“Tienes razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado (el Insabi), desde el principio teníamos pensado el IMSS-Bienestar”. (López Obrador sí), así terminó reconociendo Andrés Manuel, su fracaso en lo que a salud de los mexicanos se refiere, claro que no es el único fracaso del sexenio que ya termina, es una mera expresión que lo define, como alguien que simplemente no reconocerá sus errores y menos sus fracasos, porque no es él, son todos, nada es su culpa "es nuestra", sí, al final podremos decir "si ya lo conocían, para que lo eligen", total él ganó, los mexicanos perdimos, claro que ha logrado evadir culpas por medio de la compra de las conciencias ya sea en efectivo (tarjetas del Bienestar) o por el manejo perverso del discurso de la confrontación y la lucha de clases.

Sus frases y fotos lo definen y son la firma final de su gobierno maneja y presume a la perfección el uso de los 7 pecados capitales y los aprovecha para la burla cínica, la venganza y la revancha, presume pedo filia, misoginia y lujuria, hay imágenes de todo, la ira la expresa desde el púlpito presidencial, la soberbia es su mejor cara, la intriga y el odio son su expresión diaria, el fracaso quedó plasmado en la foto donde esta atascado en el fango, esa y otras fotos lo han desnudado tal cual es, el "como anillo al dedo" no tan solo demostró su naturaleza ante la pandemia, también es la rúbrica de la corrupción que impera a su alrededor.

Habrá que reconocerle su estrategia política para preservar el poder (que no legitimidad), logró que lo que el planeo como referéndum hacia su persona y su gobierno, porque la elección solo fue un trámite para eso, él puso a su candidata, la paseo, fue jefe de campaña y hasta candidato paralelo, ya habrá quien demuestre que la pasada elección , será (fue) la más cara de la historia en México y tal vez en el mundo, esta etapa de promoción, juego de selección de candidatos, precampaña, campaña y día de la elección tuvo mucho dinero de por medio (hablar del papel del crimen organizado ya será otra historia), dinero en efectivo y por medio de los programas sociales, no solo la promoción o la amenaza de perder el dinero, también efectivo a raudales sin un origen lícito, desde el dinero de la corrupción de las grandes obras, hasta dinero del desvío del presupuesto de diferentes áreas de gobierno.

Ya se verá si Claudia Sheinbaum asume el papel de Presidenta en funciones y si la sumisión actual es de mero agradecimiento electoral y no permanente y permita que AMLO sea el poder tras la silla y sea un MAXIMATO que la tenga sometida, en tiempo veremos la realidad, eso dependerá de Claudia y hasta del tiempo mismo, por lo pronto es virtual presidenta, ya que preste juramento, veremos que sigue, de entrada se ve poco halagüeño el panorama, la burbuja política y económica puede ser muy delgada a ver cual revienta primero y ahí es donde se verá la realidad de un gobierno que hasta ahorita se ha sostenido con tarjetas del Bienestar y amenazas directas de López Obrador.

Resultan muy significativos los símbolos de la semiología según Andrés Manuel, las fotos, las frases, los dichos y los hechos, las mañaneras finales serán significativas, tan significativas que la presentación festiva de una caricatura de Andrés Manuel, la cual conlleva el fin del marketing y tratar de perpetuarlo en el colectivo, también es la muestra de que su gobierno es y fue eso una CARICATURA y al final de cuentas muchos o la historia misma nos (los) harán exclamar, al final de cuentas no fue... Lo que teníamos pensado.