Las Cosas de la Política | LordVenganza...

La venganza, según las enciclopedias, se define como la acción de infligir daño material o moral en respuesta a una ofensa o daño previo, así tal cual percibimos la venganza, pero la pregunta siempre será, ¿por qué alguien vive permanentemente para y por la venganza?, tal vez haya muchas razones, opiniones y hasta justificación personal, ejemplos de esto los tenemos de varias formas y hasta vivencias, la más de las veces es por agravios personales, pero cuando el sentimiento de venganza es permanente y trasciende de lo personal a lo político y contra todo y toda institución y política pública por medio del abuso del poder en la gobernanza, ya merece ser tomada en cuenta como un acto de locura.

En política no hay nada más nocivo que un megalómano vengativo, desgraciadamente quien sufre de este trastorno fue elegido como presidente de México, su excesivo populismo y discurso de confrontación de clases, le ha dado resultado, muchas serán sus razones de venganza personal (o al menos así lo percibe él), ¿qué le hizo el PRI? O el PRD (al cual parece que ya logró su venganza?, al Revolucionario Institucional ya lo tiene agonizante, tal vez no le alcance a dar él personalmente la puntilla, pero dejará la orden para ello y claro que estará atento a que se cumpla, cuál será la razón de haber puesto en la cárcel a Rosario Robles ¿la estafa maestra o su relación con Ahumada?, hay que recordar que el empresario argentino evidenció la corrupción de AMLO por medio de sus gentes vía vídeos, por cierto Ahumada debe de tener varios más comprometedores, ya que al mencionar nombres de sus cercanos López Obrador reculó en su afán de castigarlo con cárcel (la venganza seguirá, de eso hay que estar seguros) y bueno habrá que ver quién gana si el tiempo o de plano ahí queda la historia.

Otro blanco visible de su ánimo de venganza es Felipe Calderón, si bien no lo ha logrado, sí ha aprovechado para ejercer venganza en contra de sus cercanos, como García Luna y otros, de paso aprovechó el tema del supuesto fraude electoral del 2006 para enfilar las baterías de la venganza en contra del INE del cual ya prácticamente se ha apropiado y está a punto de darle u ordenar a su sucesora la desaparición de dicho instituto electoral, habla de corrupción y para evitar se conozca la suya y la de sus cercanos se empeña en desaparecer al INAI y se va en contra de medios de comunicación y periodistas que han osado evidenciar las corruptelas de sus hijos y familiares cercanos.

Fue muy claro al decir "al diablo las instituciones" y lo ha cumplido, habló también de desaparecer al Ejército y lo está logrando, lo ha corrompido a grado tal de que su imagen está deteriorada, ya las fuerzas armadas carecen del respeto que inspiraban, el pasar a la Guardia Nacional bajo la estructura militar, será el caballo de Troya para cambiar su estructura y hasta nombre, ¿lo logrará?, de entrada habrá que recordar otra de sus frases "lo que no mancha tizna", en su sed de establecerse como el último gran vengador que habrá de ser recordado, se ha apoderado de las cámaras a través de la sumisión y el sometimiento de aquellos que se olvidan de su papel como legisladores y son simples sirvientes de López Obrador, puede que no les guste el término, pero es su realidad.

Ejemplos de "sus" venganzas son muchos, las razones solo él las sabe, están en camino una más, esa que terminará de completar su compromiso para con la IMPUNIDAD criminal y hasta para corroborar que el "abrazos, no balazos" es un acuerdo con el narco mexicano, me refiero a la REFORMA AL PODER JUDICIAL, desaparecer la oposición a sus reformas constitucionales y por qué no, hasta actuar en contra de su actual presidenta Norma Piña Hernández, podemos pensar muchas cosas, en relación al tema, ejemplos sobran, queda claro que hay obsesión enfermiza por acabar con el México del presente y llevarlo al pasado, a lo oscuro de una "dictadura perfecta", no hay vuelta de hoja Andrés Manuel López Obrador es... #LordVenganza.