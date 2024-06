Las Cosas de la Política | Después de Mapaches a Tejones...

Hablemos de la Política rural y silvestre a la mexicana, ya pasadas las elecciones vienen las reflexiones, los debates y seguirán las confrontaciones, ya hay ganadores, muchos perdedores, unos festejan, otros buscan respuestas, hay sentimiento de que hubo mano negra, tufo de elección de Estado y hasta del crimen organizado, la cultura popular no dice que "lo bien aprendido, nunca se olvida" y bueno queda demostrado que desde Andrés Manuel López Obrador hasta su estructura política del partido (MORENA) de su propiedad, no niegan su origen en el otrora partido hegemónico, me refiero al PRI y eso que se llegó a conocer como la DICTADURA PERFECTA.

Esta elección podría ser la reedición de los tiempos de gloria de la operación electoral del PRI en sus mejores momentos y podríamos decir que con operación mejorada y sofisticada, de la operación tamal pasamos a la permanente operación "BIENESTAR" sí, así tal cual, se habla de parcelas electorales y López Obrador sabedor de eso, sembró sembró y regó permanentemente su parcela al final de cuentas el dinero es de los impuestos, claro que también armó un colchón de las tres grandes obras, dinero que incluso sirvió para sus candidatos preferidos como lo sería el caso de Veracruz y Tabasco, así la mapachada tricolor se puso casaca guinda.

Como en el viejo régimen político, también hubo complicidades, con grandes beneficios, ahí tenemos al Partido Verde, al PT y a políticos que cambiaron hasta su ideología, unos para evitar curso a expedientes varios y como ejemplo tenemos a ex gobernadores, algunos con embajadas otros con carta de impunidad y los menos hasta con cargo en el nuevo gabinete, complicidades mal pagadas como en el caso de Dante y los fosfo fosfo, la realidad es que al final de cuentas, todavía falta empezar a ver el resultado del Maximato, el mensaje está dado y el acuse de recibido también, podemos parafrasearlo con la interpretación de lo que quiso decir ante la respuesta de Claudia Sheinbaum a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, Claudia acepta, "ya no me pertenezco, pertenezco y obedezco" y lo rubrica con el es un honor estar con López Obrador.

La entrega de la constancia y de la banda presidencial será un mero trámite, las formas habrá que verlas, el fondo ya esta visto, las reacciones ya se están dando, vemos como hay respuesta económica a lo expresado POR AMLO y su mensaje de que él es el que manda y mandará, falta la imposición de las cámaras, tal vez lo logre, no es buen mensaje por el atropello a la ley y a la democracia, el golpe final será el ejemplo de la venganza total de López Obrador y la instauración de "su dictadura hegemonica" a heredar a sus hijos y así contar su historia.

Podemos seguir hablando de posibles escenarios, de comportamiento de quien ya dijo que no se va, de quien piensa y actúa como el Estado Totalitario que es él, que va a pasar, como habrán de actuar los políticos opositores, como se movilizará la sociedad que ya probó el marchar para ser escuchada, habrá rompimiento respetuoso o ¿mero sometimiento obediente y carente de dignidad?, hay y habrá tiempo de verlo, habrá tal vez perdida de libertades, que haremos, pues por lo pronto debemos entender que después de estas elecciones, vale la pena referirnos a un mexicanismo popular y aceptar que podríamos simplemente pasando... De Mapaches a Tejones.

PD, para que no quede duda, de Mapaches (operación electoral inducida, coacción económica y criminal) a Tejones (te jodes por ser parte de), la DEMOCRACIA como tal esta en riesgo aunque sigan creyendo en el canto de la promesa de primero los pobres.