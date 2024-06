Las Cosas de la Política | Tras Bambalinas

Siempre hay o habrá algo tras del telón, si son títeres habrá el titiretero, si es obra de teatro siempre estará el director de la obra. En términos políticos existe siempre una frase: "La mano que mece la cuna", el poder tras el trono. Pongámonos en medio de la obra de teatro política y en medio del teatro cultural y hablemos de lo que siempre habrá tras bambalinas, desde quien dirige, hasta quien da las órdenes y hasta un equipo que checa y vigila que todo se cumpla tal cual se ordena (me refiero a lo político), y como hablamos del México según López Obrador, es obligada la alegoría teatral.

Andrés Manuel López Obrador ha recreado una gran obra de teatro político en México, es el show man, es el director, promotor y presentador, guionista y actor principal, el Oscar le pertenece y se lo ha otorgado, será el poseedor absoluto; en su esencia y mente no hay ni existe el retiro de lo que es su "opera prima" sin fin, como promotor ya hace gira de su segunda temporada y eligió a su artista principal (que no independiente y absoluta), para asegurar su éxito, él compró todas las entradas y ya hace el recorrido de promoción y presentación de su artista y claro él es el creador y director de la nueva puesta en escena de su parte dos, ¿habrá cambios en el guión? Muy pocos. Ya se han ido presentando a algunos actores secundarios, pero la continuidad en los papeles parece ser la misma, sin correcciones y si mucha dirección y obediencia asegurada.

Seguirá administrando la gira de presentación, ya hay fecha de inicio de temporada, ya promueve las asistencia para el lleno total; su promoción será permanente, establece quién es el dueño del teatro, quien dirige la obra, y sobre todo quién es el que manda. El guión ya lo tiene y se lo entrega a su actriz, la hace leerlo y repetirlo, ya le administra presentaciones de promoción, claro que siempre deja notar su firma y su sello; nadie debe olvidarse de que él dirige y administra la entrada al teatro de la República, él acomoda y sienta a los asistentes de acuerdo a su criterio y calificación, para el vulgo habrá pantallas y verbena, no es para menos, tiene mucho que presumir y sobre todo demostrar su control escénico y dirección teatral.

En términos cinematográficos se habla "tráilers" para promoción de una película, con el "Woody Allen" mexicano como el mejor director (así se percibe y lo presume), aquí ya se imaginan muchos qué escenas veremos, tal vez sean parte de un remix, tal vez simplemente veremos a un actor que sigue las líneas del guion, otros (tal vez) los menos esperan ver la realidad de una película mexicana "La Dictadura Perfecta", perfeccionada y con nuevas escenas, tal vez la esencia del tema de la corrupción sea más marcada, pero al final buscan que sea normalizada y hasta parte de una cultura instaurada por la permisividad de la impunidad y la promoción y aceptación oficial.

Falta poco para el gran estreno y la puesta en escena, ya se conocerá el reparto final de quienes actuarán; habrá quienes ya hayan adicionado, unos serán aceptados, otros tendrán papeles secundarios y claro habrá los rechazados y no precisamente por no ser aptos, si no por no pasar la calificación del director y dueño de la franquicia teatral.

Ya la actriz principal disfruta las mieles de su papel, espera con ansia el estreno, se deja pasear en promoción, repite sus líneas para la aprobación de su mecenas artístico, se ve obediente, se complaciente, habrá que ver si crece o la dejan crecer y actuar a criterio e improvisando, veremos si la obra en algún momento cambia de nombre ya sea por "rebelión en la granja" o "los nibelungos, en la escena de matar al dragón", tal vez alguna corrección de fortaleza, pero de entrada queda claro quién ejercerá el poder absoluto... Tras Bambalinas.