Las Cosas de la Política | ¿En qué fallamos?

¿En qué fallamos? Es una pregunta recurrente cuando está presente el fracaso o hay errores en el mismo, la vida personal, el trabajo, la familia y hasta en el deporte por mencionar algunas áreas y contextos en los que dicha pregunta es válida y se espera una respuesta de preferencia honesta o con verdad, no como retórica evasiva y buscando otros culpables o causa externa; en resumen: simplemente evitar asumir la responsabilidad y hasta la derrota tal cual.

Claudia Sheinbaum respondió al cuestionamiento acerca de un estudio sobre el manejo de la pandemia del Covid-19 en la CDMX, esto en un programa de análisis y ahí fue Sheinbaum, quien en tono soberbio, respondió con una pregunta respuesta, sí, pregunta y respuesta a la vez sobre todo si la trasladamos al desarrollo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La sociedad en su conjunto se hace la misma pregunta: ¿En qué fallamos? La respuesta es simple: Se equivocaron en la elección. Habrá quienes lo reconozcan, otros simplemente votarán en contra de la representante de López Obrador el próximo 2 de Junio, otros cometerán el error de votar a favor -esperemos que sean los menos-, junto con los abstencionistas y los indolentes a lo que pasa y pase en México.

Andrés Manuel podrá hacer la misma pregunta y para él no hay fallas, todo va de acuerdo a su fantasía política, en la cual no existe la corrupción ni la violencia la militarización o la impunidad del narco, mucho menos el nepotismo o el abuso de sus hijos y familiares, el desvío de recursos económicos y la complicidad con el narco es evidente y prácticamente público, por lo tanto las pruebas han dejado de ser presunción y están prácticamente a la vista de todos, claro que la miopía a conveniencia, es mejor y de paso facilita la autovictimización y la justificación de "todos son culpables menos yo".

AMLO falló en la gobernanza, en el manejo de las políticas públicas de carácter social, extinguido fideicomisos y propicio el robo económico con fines electorales en sus tres grandes obras, dinero en efectivo que será utilizado en lo electoral a la par de hacer a muchos millonarios de la nueva oligarquía Lópezobradorista.

SEGALMEX es otro ejemplo del robo descarado, Dos Bocas y el tren Maya también son parte de la caja chica a utilizar para las elecciones y por y para eso están los llamados Servidores de la Nación y el efectivo que hayan desviado con el pretexto de los apoyos otorgados tras el Huracán Otis. Aclaro: No me refiero a lo entregado, me refiero al desvío de miles de millones de pesos con ese pretexto, no hay garantía, ni hay auditoria del dinero o del padrón de beneficiados y falta hacer lo mismo (auditar) con los llamados programas del BIENESTAR. Del Huachicol también hay pruebas de complicidad, comisión y omisión, eso si, ganancias multimillonarias.

Hay muchas respuestas a la pregunta de Sheinbaum, hay muchas preguntas más aparte de esa. Estamos en un proceso electoral, hay un futuro en juego, Hay la posibilidad de instaurar una dictadura, de la desaparición de las libertades democráticas.

El 2 de Junio se juega el todo por el todo; habrá un narco voto, un voto del miedo a perder los apoyos, un voto dirigido bajo caución, un voto oculto, un voto ciudadano, un voto partidario. Al final de cuentas, después de la elección y de acuerdo a quien resulte ganador, todos, todos (y me refiero a todos lo mexicanos, políticos, empresarios, ciudadanos y hasta los malosos) de equivocarnos nos preguntaremos... ¿En qué fallamos?

PD Andrés Manuel López Obrador ya falló, ya fracasó; solo se necesita calificarlo con nuestro voto, de no hacerlo estaremos ante un gran error que nos hará estar sometidos a un capricho, a la soberbia y al autoritarismo de la continuidad. Debemos ganar nuestro derecho a la libertad democrática y social.