Las Cosas de la Política | Hablando de mujeres y traiciones...

Aclaro que aunque parece estribillo de una canción, no, no me refiero esa que así inicia "hablando de mujeres y traiciones", hablo de una realidad política y del abuso de la misoginia como si fuera una política pública y una norma de gobierno, cuando en realidad dibuja de cuerpo entero a quien abusa de ella y traiciona a las mujeres mexicanas, a ellas que fueron parte importante en el voto a su favor y a las que no tan solo las degrada, ofende y deja a la deriva al cancelar programas que las apoyaban, programas que desapareció por una mera acción de rechazo al género.

Resultan interesantes los datos del INE; Con base en los resultados de las estimaciones muestrales, se calcula que 62.3 por ciento del electorado acudió a emitir su voto en la Jornada Electoral del año 2018. El estudio confirma que las mujeres votan más que los hombres, 66.2 por ciento contra 58.1 por ciento, una diferencia de ocho puntos porcentuales. Tal parece que Andrés Manuel López Obrador, no tiene registrados esos porcentajes, ya que el desdén por el voto de la mujer cree que lo equilibrara a base de tarjetas y programas del bienestar.

Su naturaleza misógina lo hace actuar en consecuencia, veamos, cancelo las estancias infantiles y las principales beneficiadas eran las mujeres, madres de familia y madres solteras que trabajan y dichas estancias eran un gran apoyo, dejo sin material oncológico a muchas mujeres y por ende sin tratamiento en contra del cáncer, dejo sin quimios a muchos niños y niñas resultando emocionalmente perjudicadas a muchas mamás, quienes vieron a sus hijos perder la vida por ese trato y decisión inhumana de no otorgar medicamentos.

Cancelo las escuelas de tiempo completo, tronó, sí, tronó, tal cual al sistema de salud y al sistema universal de vacunación de infantes, cerró refugios para mujeres víctimas de violencia, ha minimizado los feminicidios y otorgado impunidad por omisión a los feminicidas, la lista es larga y tiene un solo nombre, traición a la mujer mexicana, estamos hablando de lo social, en lo político, López Obrador se convertido en un juez, que juzga, condena y es un victimario.

La misoginia política de AMLO tiene muchos nombres en su lista, desde Rosario Robles mujeres periodistas, escritoras y activistas, Dresser, Aristegui, Luz Elena Chávez, Norma Piña y la más reciente Amparo Cassar, hay muchas más e inclusive algunas de sus cercanas no se han salvado de algún desaire misógino, como Tatiana Clouthier, pero bueno hay quienes aceptan ese trato por conveniencia, otras prefieren voltear hacia otro lado y debatir y desdeñar lo que es violencia política de género.

Retomando la letra de la canción, este 2 de Junio el voto podría ser quien le diga y recuerde a Andrés Manuel esta frase cantada "De pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas, Me dijo "le suplico compañero, Que no hable en mi presencia de las damas" o acaso será el voto femenino el que le demuestre que se equivoco y le dé un portazo a su misoginia, portazo que derive en un voto femenino masivo en su contra derrotando a su candidata, al final de cuentas muy a su estilo podrá justificar su derrota con una expresión... Hablando de mujeres y traiciones.

PD. El porcentaje del 8 por ciento extra en el voto femenino tiende a subir otro 4 por ciento mínimo en contra de AMLO y quien lo representa, ¿será por eso que anda nervioso? o ¿ya se da por derrotado?