Subsidio al Empleo 2024

El subsidio al empleo a partir del 1º de mayo 2024, tuvo una actualización para que ahora se aplique una cuota fija de $390.12 y no se entreguen saldos a favor al trabajador, según lo expuesto por DOF de fecha 1º de mayo del presente año.

En ese decreto, se estableció que todos los empleados que ganen de $9,081.00, que equivale a 1.2 salarios mínimos, tendrán una reducción en el ISR.

El subsidio al empleo, se implemento a partir del 2013 para apoyar a los trabajadores de bajos ingresos, el cual es un beneficio fiscal para ese grupo de trabajadores.

Debido al incremento progresivo del salario mínimo en estos últimos años y la falta de actualización de las tablas del subsidio, resultaba de quienes tuvieran como percepciones el importe del salario mínimo, les resultaba una ISR a cargo, por la falta de la actualización del subsidio al empleo (SE), por lo cual se realizo, la actualización para los trabajadores que perciben ingresos por la prestación de una servicio personal subordinado y otras percepciones derivadas de la relación laboral, conforme al articulo 94 de LISR.

Con esta actualización se pretende que dichos trabajadores reciben el 20% integro del más reciente incremento al salario mínimo y no como se calculaba anteriormente.

El nuevo salario al empleo fijo para el 2024, utiliza una cuota fija mensual del 11.82% del valor mensual de la unidad de medida y actualización (UMA), que representa un monto mensual de $390.12, aplicable a los trabajadores con ingresos mensuales, que no excedan de $9,081.00 y se aplica contra el ISR del mes correspondiente. Si el impuesto a cargo es menor que el subsidio, la diferencia no se aplica a futuros impuestos y se reembolsa al trabajador… Por lo anterior se deberá tener cuidado, al calcular el ISR de los trabajadores hasta ese monto de $9,081.00 y actualizar los programas de nóminas, para que no resulte ningún ISR a cargo de los trabajadores de ese nivel de percepciones, porque lo complican, lo único que debería hacer, es determinar que el nivel exento para ISR, es ese importe…¿Usted qué piensa?