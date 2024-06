Ágora | El quinto poder

Anteriormente se decía que el sistema político mexicano se sustentaba en tres poderes a saber: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Posteriormente y en sentido figurado se empezó a llamar al periodismo el Cuarto Poder por su gran fuerza constructiva y destructiva que ejerce en los otros tres poderes.

Este último se mantiene de la investigaciones periodísticas serias, otras son filtraciones de grupos de poder para desacreditar tal o cual rival o para influir en buenas decisiones. (Véase la película la dictadura perfecta).

Cómo en todo, hay prensa honesta y chayotera (se venden al mejor postor fácilmente identificables) con estos poderes aunque fuera ficticio uno de ellos, se lograban los pesos y contrapesos en la dictadura perfecta: “Mario Vargas Llosa”, del PRI por más de 70 años.

Posteriormente se dio la apertura a punta de marchas, plantones y manifestaciones de los mexicanos hartos de un sistema podrido que solo los beneficiaba a ellos y sus amigos, presumiendo millonarias cuentas en paraísos fiscales, mansiones, vehículos, joyas, viajes, etcétera.

En tanto, el pueblo estaba sometido a una pobreza extrema ofensiva. Los salarios de hambre. Pésimas condiciones laborales, fraudes fiscales como el outsourcing que recontrataban ficticiamente a los trabajadores y mantenían en salarios mínimos en la nómina para no generar desechos y por fuera se les completa el sueldo real, sin olvidar a las empresas factureras.

El Movimiento de Cuauhtémoc Cardenas, Muñoz Ledo, López Obrador y otros activistas reconocidos, fue la punta de lanza para el cambio estructural del país. No obstante ello, los panistas y priista unidos en lo oscurito, hacían toda clase de trampas para mantenerse en el poder, logrando alternarse en el mismo, con el tal machine Fox, Felipe Calderón y el siempre bien peinado Peña Nieto.

Sin embargo, el movimiento de López Obrador que ya se había separado del Sol azteca por la necedad de "Los Chuchos", se transformaba en Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y con todo la experticia por haber contendido en procesos electorales anteriores donde acusó fraude, logró movilizar a una población sedienta de justicia y revancha en contra de los saqueadores del país.

El resultado fue un aplastante triunfo en contra del PRIAN que no podía ocultarse por ser una mayoría avasalladora. Ya como mandatario de la Nación logró controlar a los partidos políticos (Poder Legislativo), pero no así al Judicial que le rechazó muchos cambios en las iniciativas que envió.

El Cuarto Poder también fue golpeado y arrinconado, sobreviviendo únicamente con el apoyo económico que provenía del extranjero y en menor cuantía de nacionales. Las grandes cadenas de televisión, de radio y prensa escrita "chayotera" al no contar con el apoyo gubernamental generaron una campaña contraria al Presidente de la República para contrarrestar las mañaneras que tanto beneficio a AMLO.

Así pues, el Cuarto Poder aunque pro activo, ya no tuvo la penetración y convencimiento que antaño tuvo. El resultado está en la elección reciente donde el pueblo de México salió a votar por la primera mujer en la historia que nos gobernará: Claudia Sheinbaum.

De igual manera la votación fue tan copiosa e incluso superior a la de AMLO, que dejó noqueados a todos los contras. Solo les queda cacarear que van a impugnar y que exigen voto por voto (de risa). Pero bueno, aún y cuando ganaran algunas impugnaciones, la Presidencia del país no se moverá.

Sí en cambio podrían ganar algunas diputaciones, senadurías, alcaldías y gubernaturas que tampoco les dará mayoría para negociar. Ante eso, surgió el temor de los nulos contrapesos, que habrá al votar las iniciativas que desea heredar AMLO, pero la derecha no se da por vencida y pone en marcha el “Quinto Poder” que son los “inversionistas y mercados financieros nacionales e internacionales ”.

Esto no es nuevo, siempre ha estado agazapado y sale solo cuando necesita apretar al gobierno para que discipline su gasto , que les aperture inversiones, que les de proyectos de obras millonarias, etcétera.

En caso de no ceder el gobierno federal, sacar sus capitales del país haciendo temblar a la economía. En el presente ya se dejó sentir este poder inmediatamente después de anunciarse el triunfo de la Sra. Presidenta Claudia Sheinbaum, saliendo los dueños del dinero a mover sus capitales provocando que el peso se elevara en relación al dólar, ante esto la Dra. Sheinbaum reaccionó rápidamente y pidió al actual y bien calificado en el mundo financiero, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que se mantenga en el cargo por tiempo indefinido, lo que dio seguridad momentánea a los inversionistas.

En pero, los morenistas novatos ganadores en la Cámara de Diputados, en un afán protagónico, lanzaron declaraciones de carácter intimidatorio como que la reforma al Poder Judicial, energética, transparencia y otras iban y se lograría por la mayoría que tienen.

Esto de nueva cuenta molestó a los inversionistas y mandaron un claro mensaje a la Presidenta electa al llegar el peso a más de 19 pesos por dólar. Se tuvo que salir nuevamente a dar la cara y moderar el anuncio de los aprendices de políticos, diciendo que no se iban a dar los cambios a la Constitución atendiendo a la mayoría parlamentaria ; sino, con el diálogo y consenso de todos los actores de los diversos sectores.

Esto fue recibido con cautela ya que el peso no logra disminuir el nivel que tenía antes de las elecciones. En pero, AMLO no se dejó chantajear y ratificó su deseo de que se vote la reforma judicial y otras lo que no ha sido bien recibido por el Quinto Poder y el gobierno de los Estados Unidos que adelantó que no desean que se modifiquen las cláusulas unilateralmente por México en el TMEC ( tratado Mexico, Estados Unidos y Canadá ) en lo referente al Poder Judicial que actual.

En resumen. Ante la derrota de los partidos políticos de oposición y la caída del Cuarto Poder los contrapesos que se tendrá será el del “Quinto Poder” que estará pendiente de que estos cambios sean sutiles y consensuados, lo cual entiende bien la presidenta electa. Los inversionistas son muy nerviosos y a la primera señal que atente contra sus intereses sacaran su dinero y se irán aunque sea transitoriamente

Lo que se agravaría en el futuro inmediato por estar pendiente una buena captación de dinero y generación de trabajo con el llamado New shoring que fincaría a varias empresas extranjeras en nuestro suelo y daría trabajo a miles de mexicanos con reglas laborales internacionalmente aceptadas, convirtiendo a México en la nueva China. Confío en la sapiencia de la Sra. Presidenta y su buena relación con AMLO para que se llegue a un buen entendimiento con el quinto poder y gane México.