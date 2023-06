La Nueva Verdad

Comprendo a la verdad como “la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa”. El politico Frances Jean-Luc Mélenchon del partido Frances “Nouvelle Union Populaire écologique et sociale”. Nos comenta que:

La verdad es que no han entendido porqué estamos aquí. Nosotros no defendemos solamente el derecho de disfrutar de una pausa dentro de nuestra existencia, pero sobre todo afirmamos que el tiempo en la vida que tanto importa no es únicamente el que es considerado “útil” por que está dedicado a “producir”.

El tiempo socialmente importante no es solamente el tiempo del trabajo, es tambien el tiempo libre. Porque el tiempo libre no es el momento de inactividad, mas bien, es un tiempo del cual podemos disponer para poder decidir “que cosas queremos hacer”.

Vivir, amar y tambien no hacer nada; cuidar de los nuestros, leer la poesía, pintar, cantar, tiempo de ocio. El tiempo libre es en el momento en el cual podemos tener la posibilidad de ser totalmente humanos. De eso estamos hablando. Pero ellos dicen: “tenéis que trabajar más” ¿Por qué tenemos que trabajar más? La clave del porvenir y del futuro no es producir todavía más. La cuestión no es producir más, más bien, es producir de una mejor manera y para ello no debemos trabajar más, debemos hacerlo con mejor calidad y excelencia.

La clave de un futuro ecológico es trabajar mejor, por tanto, ¡Trabajar menos, produciendo más!, y trabajando menos el cansancio podrá ser repartido equitativamente entre todos. Nosotros queremos defender el Derecho a Vivir de una manera plena y humana el tiempo libre en un tiempo autogestionado.

La maestra en ciencias Cinthia E. Rodríguez Estrada en su tesis sustentada en la MC: Gestion sustentable del turismo, UAGro. Nos explicaba que “El turismo ha sufrido un constante cambio en sus diversos aspectos y ha pasado por una evolución que ha influido en el análisis y la crítica de sus propuestas estudiando las diferentes variables que intervienen en él. Esto ha transformado a su vez, su ideología, sus objetivos y metas al igual que su construcción, evaluación, gestión y funcionamiento”, según la filosofía y teorías del estructuralismo, desconstrucción y constructivismo.

Hoy en día, se puede decir que entre los acontecimientos más importantes en Acapulco que ha producido el turismo en lo político, social, económico, tecnológico, ambiental y cultural para el desarrollo de diferentes sociedades, siempre ha sido el tener o dedicar tiempo libre para el ocio y recreación.

Referirnos al turismo y “su verdad” toma diferentes matices que dependen del enfoque en torno al objeto de estudio en cuestión, pues esa “verdad” no será la misma si se trata de un estudio sobre el desarrollo económico, social y ambiental de una comunidad, que cuando se aborda el tema del valor de identidad cultural en la dinámica turística de Acapulco.

Estudiar la paradoja turística que nos planteó Cinthya Ruiz Delgado existente entre los habitantes y los actores turísticos del puerto de Acapulco es parte del cuestionar los fundamentos de aquello que constituye el “desarrollo del sector turístico de la ciudad” dentro del estudio de las ciencias sociales a las cuales pertenece el turismo como objeto de estudio.

Los efectos socioculturales que emite el turismo sobre las sociedades receptoras van desde la generación de una actividad socioeconómica que produce cambios de infraestructura, urbanísticos, medio ambientales, arquitectónicos entre otros, con un efecto de aculturación e imitación que modifican los hábitos y las costumbres de esta sociedad según Pierre Bourdieu.

Acapulco fue el principal centro turístico del país en las décadas de los 50’s a los 70’s, y se posicionó como un destino turístico privilegiado durante décadas, seduciendo siempre el imaginario de las sociedades, logrando ser el paraíso o el edén de los turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, esto a su vez generó el incremento demográfico desmedido que causó un alto grado de marginación y segregación espacial observado hoy en día.

Carlos Gustavo Hernández Lee nos comenta que “nuestra verdad es, que es necesario replantear el modelo turístico de Acapulco, ya que los trabajadores del sector turístico de nuestra ciudad se encuentran dentro de este grupo de personas marginadas al no contar con prestaciones sociales, económicas ni de salud, a pesar de ello, trabajan todos los días en la atención al turista, brindando una buena imagen al puerto”. No obstante, también podemos encontrar el segmento del comercio informal en las playas, lo que contribuye a brindar una mala imagen y evidencia la desigualdad existente entre la población acapulqueña, que no cuenta con un empleo bien remunerado ni con las prestaciones que por ley deben recibir en cualquier trabajo y aun así salen en busca “del pan de cada día” que les ayude a sacar adelante a sus familias.