Propuestas y Soluciones | De tianguis y campañas electorales

Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Maya Angelou (Escritora y activista de los derechos civiles estadounidense, 1928 – 2014)

El éxito rotundo del tianguis turístico de Acapulco 2024 fue un símbolo de resiliencia post\u0002otis. La edición 2024 del Tianguis Turístico de México, que se celebró con gran éxito en Acapulco, no solo sirvió como escaparate para las maravillas turísticas de México, sino también como un poderoso símbolo de la resiliencia de Acapulco tras el devastador impacto del huracán Otis el año anterior. La elección de Acapulco como sede de este evento clave fue un paso estratégico y significativo hacia la recuperación, demostrando la fortaleza y el espíritu inquebrantable de la comunidad local y de todo el sector turístico nacional. Pese a que numéricamente el resultado fue menor, hay que reconocer que después de los estragos causados por Otis, la rápida reconstrucción y renovación de las infraestructuras clave en Acapulco fue un testimonio del compromiso de la ciudad con su futuro turístico. La realización del Tianguis Turístico en esta icónica ciudad costera no solo revitalizó la economía local, sino que también envió un mensaje claro: Acapulco está más vivo que nunca. “Acapulco ha demostrado al mundo que, más que nunca, estamos listos para recibir a visitantes de todas partes con los brazos abiertos y con instalaciones de primera”, comentó la alcaldesa en su discurso de apertura.El evento representó un impulso a la economía local, dado que atrajo a miles de visitantes, desde inversores internacionales hasta operadores turísticos y prensa especializada, generando un significativo impulso económico. Los hoteles, muchos de los cuales fueron renovados tras el huracán, estuvieron a plena capacidad, y los restaurantes y tiendas locales vieron un aumento en sus ventas que no se había visto desde antes de la catástrofe. La economía de Acapulco recibió un necesario impulso, marcando el comienzo de una nueva era de prosperidad y oportunidades.Este año, el Tianguis no solo se centró en la recuperación, sino también en la sostenibilidad y la innovación, con una notable presencia de tecnologías verdes y prácticas eco-amigables que reflejan un cambio hacia un turismo más responsable. Además, la firma de acuerdos estratégicos durante el evento promete fortalecer aún más la posición de Acapulco y de México en el ámbito turístico global.Culturalmente, el Tianguis Turístico también jugó un papel crucial en reforzar la identidad de Acapulco como un centro de diversidad cultural. Con una variedad de eventos que incluyeron desde exposiciones de arte hasta espectáculos de danza tradicional, Acapulco brilló mostrando su rica herencia cultural y su vibrante comunidad artística.Con el éxito del Tianguis Turístico de 2024, Acapulco no solo ha reafirmado su status como un destino turístico de primer nivel, sino que también ha demostrado su capacidad de superar adversidades y salir fortalecido. Este evento ha puesto de relieve la capacidad de Acapulco para transformar los desafíos en oportunidades, asegurando su lugar en el futuro del turismo mundial. En resumen, el Tianguis Turístico de Acapulco de este año no solo ha celebrado la recuperación de la ciudad, sino que también ha marcado un hito en su historia, demostrando que la resiliencia y la renovación son posibles incluso después de los desafíos más difíciles. Poco después del tianguis turístico, tuvimos la Convención Bancaria, que hizo que fuéramos de las pocas ciudades (salvo la Ciudad de México) que han tenido la presencia simultánea de los tres candidatos a la presidencia de la república. Los tres tuvieron propuestas claras, Xóchitl se llevó el aplausómetro, fue interrumpida varias veces con aplausos en su discurso, que preparó como si de un mitin se tratara, y le funcionó, pese a que Claudia hizo hincapié al hecho de que a los bancos les había ido muy bien, incluso con la pandemia, la postura de Claudia fue articulada y clara, ella necesita tomar cierta distancia del ejecutivo, para poder brillar con luz propia, sin embargo eso no será, hasta después de la elección, en un eventual triunfo de ella. Máynez fue intrascendente, aunque sus propuestas son razonables, la certeza de que es un invitado al cual se le da la atención por elemental cortesía política, pero que no está realmente en la contienda, hace que cualquier cosa que diga se desdibuje. Máynez aprovechó su tiempo y visitó a la Universidad Hipócrates, en un auditorio a reventar, los jóvenes coreaban su canción, sus propuestas han tenido eco en el voto joven, de cualquier manera, por el tema del voto útil, para el 2 de junio difícilmente rebasará el 4 %. Hay que decir que llegó tan solo quince minutos más tarde de lo previsto, que eran las 8.40 a.m. Claudia tuvo un magno evento en el zócalo de Acapulco, donde los asistentes la esperaron pacientemente a que llegara, pero el entusiasmo no decayó.Xóchtil tuvo un evento en una de las colonias más inseguras del puerto, la Colonia Zapata, teniendo un lleno total del espacio programado, y empezó 35 minutos después de la hora convocada. Xóchitl se quedó en Guerrero y al día siguiente estuvo en Zihuatanejo. Todos se preparan ya para el segundo debate, que esperamos sea desarrollado con un esquema de mayor soltura, para poder ver a las dos candidatas participar con inteligencia y enjundia en esa parte vital de la contienda, la confrontación de las ideas. Ojalá todos recuerden, que después del 2 de junio, todos somos mexicanos y que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.