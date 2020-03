Observatorio Turístico UAGro

Acapulco dentro de todas la crisis que produce la globalización, ha generado crisis local, y pareciera ser que nunca saldremos de esta. La crisis principal del virus COVID-19 (Coronavirus), se encuentra en las autoridades sanitarias de Acapulco, las cuales no están preparadas ni para recibir, ni para atender este mal. Acaban de llegar cruceros provenientes de otros horizontes con posibilidad de traer el virus, como ya se evidenció en Asia, Europa y California, con resultados terribles para la tripulación y los turistas que han sido contaminados. Aquí en Acapulco, se permite que lleguen los cruceros y se les promueve para que bajen, cuando la política y los protocolos de estos casos son de restricción y de cuarentena.

En el aeropuerto, las autoridades por igual no realizan las formas, ni la técnica para evaluar si algún turista este contaminado. Hoy en día en Francia un ministro de cultura está contaminado con este virus. Se está analizando pasar a la siguiente etapa, que consiste en cerrar escuelas, universidades, centros turísticos, estadios, etc. Italia, ya pasó a la ultima etapa, con todo el país en cuarentena, ya que el virus sigue creciendo. España, se ha contaminado por igual y cierran sus aeropuertos a los vuelos con Italia. Pareciera ser que todo Europa se está contaminando con este virus del cual no hay cura.

Estados Unidos, en políticos y población, se ha iniciado la contaminación con grandes preocupaciones para el resto de la población. En México, las autoridades reconocen solamente siete personas contaminadas, esperamos que digan la verdad.

La crisis turística generada por el Coronavirus se suma a las crisis que venía padeciendo el sector turístico mundial, y que ha generado una debacle en las finanzas de transportistas, agencias de viajes, tour operadores, hospedaje, hotelería, alimentación, etc. Parece ser que no hay fin, ni limites en la caída de la actividad turística por el Coronavirus.

México, ha iniciado a sentir esta debacle en materia turística. Por lo que nos preguntamos, ¿y el comité de crisis de turismo de Acapulco funciona?

La crisis petrolera por las guerras intestinas de producción y de venta de petróleo, entre los países de la OPEP y Rusia, ha generado una caída estrepitosa de más del 30% en ganancias por este vital líquido energético. México como productor de petróleo, se ve envuelto entre esta crisis ya que las ganancias y sus efectos multiplicadores en el sector petrolero, hacen que esta crisis tenga pronósticos funestos para la economía mexicana.

La crisis de seguridad, pareciera ser que va en aumento y que el gobierno federal con su estrategia “abrazos y no balazos”, ha generado mayor crisis que la que padecíamos anteriormente en materia de seguridad y el incremento de muertos, asesinatos, secuestros, etc. Siguen generando en la población un miedo, reflejandose en el censo que se está realizando, el cual se ve afectado ya que la familia se niega a informar al INEGI la realidad y prefieren simplemente ignorar y no contestar.

Crisis en la violencia de género ha hecho explosión social, económico y hoy político, donde millones de mujeres salieron el fin de semana a las calles a evidenciar el descontento, la preocupación y el enojo que las mujeres mexicanas sienten por las autoridades y por las situaciones en que viven dentro de la sociedad mexicana.

La crisis en el turismo es el espacio que conjuga a todas las demás crisis y que genera una preocupación más a la sociedad al caer el turismo. Tendremos problemas en Acapulco con el empleo, el abasto y la paz social que evidencia la presidenta municipal, al declarar a un año y tres meses de su administración, que ahora si aplicarán el bando de policía de gobierno, cuando yo pensaba que eso era una obligación desde el primer día.