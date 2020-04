Observatorio Turístico, UAGro

Hoy en día tenemos la evidencia o las pruebas de que este mundo es globalizado o que vivimos en una aldea globalizada. Sin embargo, existen muchas personas de todos los niveles de educación y de cultura que opinan y confirman según su nivel que esto es una mentira. Los datos de esta pandemia demuestran o evidencian que la globalización es una realidad y lo que pasa en un continente seguramente marcará o afectará a países de otro continente. Igualmente, esta globalización ha sido evidente no solo en la salud si no igualmente en la economía, en la cultura, en la gestión en las finanzas, en los valores, etc. Se han perdido en cascada, lo que afecta o sucede en la Ciudad de México repercute en Acapulco. Si la sociedad del valle de México se ve afectada tendrá consecuencias en la demanda turística en Acapulco. Hoy vemos fríamente la baja demanda turística con consecuencias con el cierre de hoteles, restaurantes y pérdida de empleos con grandes repercusiones en la economía local emitiendo un efecto a las cadenas internacionales en sus ingresos. Con consecuencias de cierre de hoteles u negocios en el destino hace algunas semanas nos decían que esto era una mentira, que era información basura o como les gusta a muchos decir fake news. La verdad los alcanzó y la ciencia demostró nuestra realidad. Aunque se continúe tratando de esconder la realidad y demostrando la ignorancia del tema o como ellos los que esconden nos informan que lo hacen para no espantar o asustar a la sociedad. Por lo consiguiente las autoridades de salud la cantidad de fallecidos por el virus y culpan a otros males. Esto recuerda hace algunos años en otra crisis de salud la discusión de otro tipo de epidemia y que el pueblo cansado de ver fallecer a sus seres queridos decía “pongan el nombre que quieran a la enfermedad, pero curen a nuestros pacientes”.

Entre los investigadores hace algunos días una de ellas molesta preguntaba el por qué se discutía problemas económicos en la mesa de discusión. Hoy en día el grupo de científicos está en la formación de un grupo interdisciplinarios, transdiciplinarios y multidisciplinarios que permita encontrar soluciones a todos los ámbitos o sectores de esta aldea globalizada.

El mal ya está hecho, busquemos soluciones a todos estos, algunos centros hospitalarios afirman que los pacientes están falleciendo por neumonía ¿Pero que acaso el virus no genera este mal? Ya nada mas nos falta que nos digan que todos los fallecidos fue por paro cardiaco ya que todos precisamente mueren por un paro cardiaco.

Igualmente, en esta globalización los malandrines han aprovechado para delinquir y hoy con la informática aprovechan para informarles al publico que su tarjeta no pasó o fue aproada para el pago despectivo y solicitan numero y clave para aprobar. Otra evidencia es que los malandrines se han incrementado y los casos han aumentado en todos los delitos lo que demuestra que las autoridades esconden a provechando la crisis para mentir.

Otra evidencia es la falta de equipo y de instrumentos que ayuden a combatir este mal, semanas han pasado y el personal de sanidad no lo ha recibido, aunque prometen y prometen que pronto llegarán, evidencia que no estamos preparados. Nos dicen que esta crisis es transitoria, efectivamente lo es por que es crisis. Ya que el diccionario define que crisis es: Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso.

Esta crisis evidenció a todos la globalización de nuestro hábitat