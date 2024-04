Rechazo de AMLO movilizará a Ayotzinapa y Padres de los 43

Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, integrantes de organizaciones sociales afines a su movimiento, alumnos de las institución y abogados del centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, participaron este sábado en la Asamblea Nacional Popular en la que se definió el rumbo que habrá de tomar el movimiento que exige la presentación de los normalistas que desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre del 2014, y demanda a la brevedad una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el abogado de los padres Vidulfo Rosales, la jornada de lucha está prevista para desarrollarse del 16 de abril al primero de Mayo, y sólo faltaba definir los sitios en que estarán manifestándose.

Explicó que las fechas de la movilización ya están decididas y se realizarán tengan o no el respaldo de sindicatos del Distrito Federal, de organizaciones magisteriales y otros sectores de la lucha social que han venido acompañado a los padres de los 43.

“Lo que consideramos nosotros es que el presidente ha cerrado la investigación y pues pretende culpar a grupo interdisciplinario de expertos independientes y a los abogados del fracaso que él ha tenido en dar verdad y Justicia a las madres y padres de los 43”.´

Destacó que al no tener resultados en la investigación se niega a que haya una reunión con los padres de los 43 porque sólo va a evidenciar el incumplimiento de su promesa de campaña y teme que esto repercuta en el resultado electoral, porque eso primero empezó a culpar a los abogados y a señalar que se reuniría con los padres sin los asesores, ahora dice que será hasta después de las elecciones, “Los cálculos políticos del presidente son en esa tesitura”.

Agregó que si el presidente no accede a una reunión pronta las jornadas de movilización se harán en los diversos espacios que tienen relación con el tema, “entonces ahorita lo único que se va a discutir en esta asamblea con las actividades, las acciones que se van a hacer en concreto y el lugar donde la movilización se va a desarrollar, si va a ser aquí o en Guerrero o va a ser en la Ciudad de México”.

Finalmente insistió que el pesidente ha revictimizado a los padres con sus declaraciones que hace desde la conferencia mañanera porque los padres no tiene un canal de información directo, se tiene que estar enterando de las respuestas a sus solicitudes en la conferencia mañanera y no contestan por escrito los documentos por ello consideró que los padres de los 43 están recibiendo un trato de “disidentes políticos”, no de víctimas.