Guerrero no criminalizará ningún tipo de movimiento social: Evelyn

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda dijo que su gobierno siempre ha estado abierto al diálogo y no va criminalizar ningún tipo de movimiento social sino que coadyuvará con las autoridades correspondientes para esclarecer el homicidio del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yianqui Khotan Gómez Peralta, hechos ocurridos el 7 de Marzo a la salida de Chilpancingo.

En conferencia de prensa que ofreció en el stand de Guerrero en el segundo día de actividades de la 48 edición del Tianguis Turístico, la jefa del ejecutivo estatal, reitero el compromiso que hizo con la familia y con los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa de mantener siempre abierto el diálogo.

“El gobierno de Guerrero siempre ha estado abierto al diálogo con ellos y con todos los grupos. Nosotros no somos un gobierno represor y no vamos en ningún momento a criminalizar ningún tipo de movimiento social al contrario nosotros vamos a estar para coadyuvar con todas las autoridades correspondientes para el esclarecimiento, para la transparencia y sobre para esta búsqueda de justicia y de no impunidad”.

La Policía Ministerial de Guerrero logró la localización y detención del policía estatal identificado como David "N", a quien se señala como principal responsable del homicidio del estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta, este se encontraba escondido en un rancho cerca del puerto de Acapulco.

Mitin de estudiantes normalistas de Ayotzinapa para exigir justicia por el asesinato del joven Yanqui Khotan el pasado 07 de marzo. / Foto: Juan Manuel Molina | El Sol de Acapulco

David fue parte del grupo de reacción inmediata Centauros, y el día 7 de marzo trataron de detener un vehículo con reporte de robo que transitaba por la carretera Chilpancingo-Tixtla, en él viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el policía disparó contra la unidad y causó la muerte de uno de los estudiantes.

Salgado Pineda, mencionó que la detención del policía estatal David “N” presunto responsable del homicidio del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez Peralta, habla del compromiso que se hizo desde un inicio tanto con la familia del joven y la sociedad de que no habría impunidad y que se buscaría la justicia.

“Celebro que se dé este acto de justicia, de no impunidad y hay muchas cosas que por el momento no podría comentar por el debido proceso porque es algo que informará la Fiscalía de Guerrero”.

Insistió que este compromiso de justicia y de no impunidad, sigue presente, no nada más con este lamentable caso si no con todos los que se han presentado en la entidad.