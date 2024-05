Lleva Zamacona Jr. casi tres años con un nudo en la garganta

En el 2018 José Manuel Zamacona, fundador y vocalista guerrerense del grupo de música romántica Los Yonic's, cantó con su hijo la melodía "Si me dices que sí", canción que, a casi 3 años de su muerte, su hijo José Manuel Zamacona Jr. ya no interpreta porque le gana el sentimiento.

En conferencia de prensa en un restaurante de Acapulco, José Manuel Zamacona Jr. dio a conocer el concierto de Los Yonic's que se realizará el próximo 9 de mayo en homenaje a los 50 años del grupo en Sinfonía del Mar; también comentó que ha evitado cantar dicha melodía por el llanto que le causa al recordar a su padre fallecido el 4 de julio del 2021, sin embargo, se comprometió a cantarla para sus paisanos acapulqueños.

"Me cuesta mucho interpretarla, porque es la última canción que canté con mi papá y me reclama el público que la cante, yo creo que en Acapulco la voy a tener que cantar, me gana el sentimiento por tantos años. Los que han tenido esa mala experiencia de ya no tener a su ser querido, saben que cualquier cosa que te recuerda te quiebra", expresó Zamacona Jr.

José Manuel Zamacona Jr., hijo del fundador de Los Yonic's José Manuel Zamacona, ya no canta la melodía "Si me dices que sí" por el sentimiento que le produce a casi 3 años de la muerte de su padre / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Herencia musical en la familia Zamacona

José Manuel recordó que debutó con su padre a los 18 años, sin embargo a los 13 años tenía una banda de rock con sus compañeros de la secundaria, en dónde además de cantar tocaba diferentes instrumentos musicales.

También dijo que no solo fue él quien heredó el gusto de su padre de cantar sino también una de sus tres hijas, quien en próximos días debutará como intérprete, “falta pulirla, pero el gusto lo tiene”.

Agregó que a él no le gusta visitar la tumba del fundador de los Yonic’s ubicada en el panteón Valle de la Luz; "no lo visito mucho porque es como revivir el momento, prefiero no hacerlo porque de esa manera lo siento vivo, me cuesta trabajo cuando voy".

Él siempre lo enseñó a ser un hombre de fe, responsable, tener cariño, respeto con la gente, y con lo medios de comunicación.

Cabe destacar que el actual vocalista se comprometió ante la prensa que cada que de un concierto en Acapulco será gratuito.