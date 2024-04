Abogados de Ayotzinapa no influyen en prisión preventiva de Murillo Karam: Vidulfo

El otorgamiento de prisión domiciliaria para el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, es algo en lo que los abogados de Ayotzinapa no pueden influir ni menoscabar el derecho que el ex funcionario tiene para que su proceso lo siga desde su hogar.

El exfiscal enfrenta un proceso por el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, quien fue se presume que fue torturado para obligarlo a falsear una declaración con la que se construyó la llamada verdad histórica.

Lea también: Conflicto de normalistas afecta a empresarios y a la sociedad civil

Murillo fue llevado a prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y enfermedades que ponen en riesgo su vida si se les mantiene en reclusión.

Estado Colectivo pide acciones reales para encontrar a desaparecidos

Al respecto el abogado de los padres de los 43 Vidulfo Rosales explicó que “Es un tema complejo el de Murillo Karam, sobre todo por su edad, de acuerdo a la ley procesal penal, pues él tiene más de 70 años y luego entonces le corresponde una excepción a la prisión preventiva”.

Agregó que como abogados es difícil, porque hay un margen muy reducido de acción para nosotros para que se pueda exigir que permanezca en prisión preventiva,

Ante ello indicó que lo importante es que se mantenga la acusación y el juicio siga para que enfrente los careos y luego se pueda determinar una sentencia condenatoria.

El viernes Murillo Karam fue puesto en su domicilio con recomendaciones de no salir más que para situaciones médicas, mientras que la FGR anunció que impugnará esa determinación debido a que existe un muy alto riesgo de fuga.