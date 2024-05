Candidatos de Guerrero realizan campañas sin un mapa de riesgo

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, lamentó que a menos de un mes de que concluya el proceso electoral autoridades gubernamentales ni electorales les hayan presentado el mapa de riesgo de las zonas con alto índice de inseguridad para los aspirantes a cargos de elección popular.

En conferencia de prensa en Acapulco Eloy Salmerón Díaz dirigente del blanquiazul dijo que los candidatos de las diferentes planillas se han limitado a entrar a ciertas colonias de la periferia del puerto a hacer campañas por precaución.

“Cada candidato esta buscando como cuidarse, el gobierno estatal nunca convocó, ni el Instituto Electoral, ni la Delegación del INE, ni a los dirigentes de los partidos políticos para mostrarles un mapa de riesgo como sucedía en el pasado”.

Destacó el dirigente estatal que autoridades estatales deben de garantizar la paz y la seguridad con estrategias que permitan y cuiden de la integridad física de cada candidato a través de patrullajes, cámaras de seguridad, mayor cuerpo policiaco, funcionamiento de las casetas de seguridad.

“En Guerrero y Acapulco hay zonas donde uno prefiere no acercarse, no realizar actividades proselitistas, lo que es la zona Centro, saben lo que esta pasando en Chichihualco. Solo la autoridad estatal sabe de lo que realmente esta pasando y uno como candidato no va estar adivinando si debe entrar o no en esos municipios, en esas zonas, y como en la Tierra Caliente” explicó.

Cabe mencionar que candidatos de Morena han solicitado seguridad para diez de sus participantes a cargos de diputados locales y presidentes municipales por tema de prevención.

A la fecha en Guerrero, han sido asesinados seis candidatos a cargos de elección popular, entre estos Tomás Morales, quien buscaba la alcaldía en Chilapa, así como Alfredo González Díaz, del PT a la presidencia de Atoyac.

Por otro lado, Salmerón Díaz acusó a Abelina López Rodríguez, candidata a la reelección de la alcaldía de Acapulco, este utilizando la estructura del gobierno municipal, así como los recursos humanos y materiales.

Finalmente se solidarizó con el obispo de la arquidiócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, con los hechos de violencia sucedido en su contra “esperamos su recuperación, exigimos a las autoridades den un informe e investiguen lo sucedido ya que se han escuchado por parte de las autoridades de Morelos, declaraciones contradictorias y son importante su esclarecimiento de lo que sucedió”.









