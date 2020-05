Panteones de Guerrero cerrarán por diez días

Para evitar una mayor propagación del coronavirus y debido a que las cifras de contagios en el estado continua a la alza, el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que el Periódico Oficial de Guerrero publicó el cierre de panteones en los 81 municipios del estado por un periodo de diez días.

“Les quiero comentar que ya salió en el Periódico Oficial de Guerrero el cierre de panteones, se van a cerrar los panteones varios días, se van a cerrar del 6 al 15 de mayo los panteones, por qué se van a cerrar, es una medida que no me gusta, como no me gustó cerrar las playas, pero es una medida necesaria para cuidarnos, necesitamos cuidarnos, quédense en casa por favor”, dijo. Estado Continúan aumentando casos de Covid-19 en Guerrero; SSA reporta 407 contagios

Durante su video mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aclaró que para la entidad la fecha del aplanamiento de la curva de contagios no es el seis ni el ocho de mayo, porque el virus llegó retrasado México, los estados, municipios y comunidades, por lo que insistió en su mensaje de quedarse en casa para no generar más infectados

“El coronavirus llegó retrasado a México y está llegando más retrasado a los estados y más retrasado a los pueblos, entonces si la curva en los lugares donde ya hay más contagios ya se está dando, nuestro casos todavía no, porque está todavía en esta fase tres” dijo.

Sobre el regreso a clases adelantó que se va a valorar la próxima semana, y dijo que “estamos planteando que regresen a clases el día 1 de junio”, sin embargo se esperan los resultados de los casos confirmados y los municipios donde no se tengan personas con el padecimiento para determinar lo conducente.

En el caso del hospital de Taxco, pidió que dejen el pleito y ayuden colaborando y trabajando con ánimo, interés y entusiasmo para que este nosocomio esté mejor. “No es el momento de pleitos, no es el momento de conflictos, es el momento de demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Guerrero y con el pueblo de Taxco, por eso no vamos a Taxco, porque no vamos a ir a agrandar un conflicto”, dijo.