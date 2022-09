Dejaré un municipio limpio y saneado financieramente: Abelina López

A un año de haber iniciado su gobierno, la presidenta Abelina López Rodríguez, afirmó que al concluir su administración dejará un municipio limpio y saneado financieramente, debido a que mantendrá los dos años que le quedan la política de la austeridad y del combate a la corrupción, acciones que este año, le han permitido un superávit en los ingresos económicos.

Insistió que gobernar Acapulco no ha sido fácil, por lo que pidió la intervención de todos los sectores de la sociedad para poder tomar decisiones en cuanto a proyectos con los que se mejore la imagen del puerto, “Yo no voy a tomar decisiones sola, no voy a construir otro puente nomás porque sí”, expresó la primera edil de la ciudad.

“Yo lo he dicho una y otra vez, fui regidora en el 99-2012 con Zeferino Torreblanca Galindo, un buen gobierno de ahí para bajo Acapulco está tirado, yo traigo en el recuento creo 20 años perdidos, es volver a reconstruir Acapulco, en ese año 99, no traíamos el 60 por ciento de pobreza, es triste decirlo”, precisó Abelina López Rodríguez.

Aseguró que ella como presidenta, no se gastara el dinero que es del pueblo luego de que por años se vino a robar, añadió que para donde regrese a ver hay problemas, como la costera.

Informó que, en Acapulco se está realizando una fuerte inversión económica del gobierno federal, estado y municipio en obras de rehabilitación de colectores de la ciudad, como en la costera, en sonora que generada contaminación a la bahía al inicio de su administración el pasado mes de octubre.

Por otro lado, la presidenta asistió a la zona de Pie de la Cuesta, donde entregó apoyos de diez mil pesos a cada uno de los 42 empresarios restaurantes y hoteleros que resultaron afectados sus negocios por el fenómeno de Mar de Tormenta ocasionado por las recientes lluvias en la ciudad.

Abelina López entregó apoyos a los restauranteros afectados. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Durante la entrega de los recursos a los empresarios de Pie de la Cuesta, en donde vendedores informales de playa le pidieron también el respaldo debido a que el fenómeno natural también los dejó sin su fuente de ingresos, Abelina López Rodríguez, indicó que este recurso económico es de los pagos de los impuestos, que se hacen en la ciudad.

Anunció que los empresarios, no están solos por lo que una vez que disminuya el riesgo que está generando el fenómeno de Mar de Tormenta, se avocarán a la reactivación de los restaurantes que están afectados en estos momentos en la zona de Pie de la Cuesta.

Al finalizar el acto de entrega de apoyos, la presidenta entrego apoyos de 200 pesos a 15 salvavidas de la zona poniente, lo que generó empujones y gritos entre los habitantes de esa zona de Acapulco.