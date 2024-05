Yoshio Ávila: Tenemos hoy la oportunidad de rescatar Acapulco

A sólo unos días para que concluya este proceso electoral el próximo dos de junio, el candidato a la presidencia de Acapulco por el partido Movimiento Ciudadano Yoshio Ávila, afirmó que ganará de manera contundente la votación debido a que 9 de cada 10 ciudadanos están dispuestos a no votar por la reelección ni por los partidos tradicional como el PRI, PAN y PRD.

“Estoy verdaderamente seguro que vamos a ganar el proceso electoral; veo cómo todos los acapulqueños, en todas las esquinas, en todas las colonias, desde el más noble campesino hasta el más preponderante empresario, el destacado profesionistas, ya están decididos a no votar por la reelección. Mira, los estudios que conocemos marcan que casi el 85 o el 90 por ciento de la población en el último dato que revisé, 9 de cada 10 están dispuestos a no votar por la reelección, y el último dato de un estudio marca que el 80 por ciento, de la población está decidido a no votar por el partido político tradicional como el PRI, PRD Y PAN”, dijo.

En entrevista exclusiva para El Sol de Acapulco, el candidato del partido naranja manifestó que la postura que ha mostrado la gente por no votar por una reelección y por los partidos tradicionales, abre una brecha de oportunidad para que Movimiento Ciudadano, partido que se plantea como la única alternativa de cambio, a esto se le debe sumar –dijo-- la campaña que se ha estado haciendo, más los perfiles políticos que hemos estado teniendo de trayectoria limpia y con proyectos que podrían ayudar a la transformación de Acapulco.

Dijo que desde el inicio de la campaña, en Movimiento Ciudadano se ha realizado un trabajo que tiene como finalidad el rescate y la transformación de Acapulco con propuestas muy bien definidas, bien planteadas y con resultados positivos en beneficio de la ciudad y de los propios acapulqueños que ya no quieren un gobierno irresponsable y de mentiras.

Yoshio Ávila manifestó que a pocos días de terminar la campaña, los datos revelan que la reprobación del gobierno municipal es altísima. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

Con un semblante que deja ver la confianza de tener un triunfo este dos de junio, Yoshio Ávila expresó que a pocos días de terminar la campaña el estudio que se tiene marca que la reprobación del gobierno municipal es altísima. “Yo estoy convencido que Acapulco va por una opción de cambio y en ese sentido no es que Yoshio no tenga contrincante, lo que pasa es que el pueblo de Acapulco, ya tomó una decisión y quedan contados días para que la elección se realice, y veo venir una participación ciudadana activa a la que no van a podar acarrear, ni intentar comprar y mucho menos chantajear”.

Hay confianza de que la ciudadanía en está ocasión hará un voto razonable.

Yoshio Ávila, candidato de MC a la alcaldía de Acapulco

El candidato a la presidencia municipal de Acapulco, entrevistado en las oficinas de su propio partido, comentó que está convencido de ganar la elección de este dos de junio de forma contundente.

Sin pleitos con el estado

Por otro lado, dijo que el próximo presidente de Acapulco terminará con el pleito marcado que hoy existe desde el ayuntamiento con la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, "trabajaremos de manera coordinada al igual que con todos los sectores de la sociedad", expresó.

"Voy a terminar con este pleito que existe entre la presidencia municipal y la gobernadora del estado", afirmó Yoshio Ávila. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

“Lo he dicho muchas veces, voy a terminar con este pleito que existe entre la presidencia municipal y la gobernadora del estado, la relación entre Abelina y Evelyn es irreconciliable, es un pleito permanente ante la mala disposición de la presidenta municipal. Se acabó esta mala situación desde el día tres, un día después de la elección, empezaremos con la buena relación”, señaló.

Lamentó que hasta el momento, ninguno de los otros aspirantes toquen el tema del trabajo coordinado con la gobernadora del estado, solo Yoshio Ávila ha manifestado e trabajo que mantendrá con la gobernadora Evelyn Salgado y con el gobierno federal; “yo soy el único porque soy el que entiende por el perfil que me distingue comparado con los otros candidatos que buscan la presidencia”.

Acapulco esta en un etapa de reconstrucción

Por otro lado el candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que Acapulco se encuentra en una etapa de reconstrucción, por lo que se necesita un trabajo de coordinación, de dialogo, de trabajo en equipo, y que todos nos pongamos .la misma camiseta; "no es servir a la amiga de la presidenta en turno, no es servir al amigo del político que gobierno, es servir a los ciudadanos que requieren una ciudad sin problemas sociales".

"Ese nepotismo que vemos en Acapulco se va a acabar", aseguró Yoshio Ávila, /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

Dijo que "ese nepotismo que vemos en Acapulco donde manda el amigo o la amiga de la presidenta o presidente se va a acabar; una vez que se gane la contienda Yoshio pondrá fin al nepotismo que actualmente existe en la ciudad. Vamos a replantear la idea de que el servicio público deje de ser el juguete de unos cuantos.

Dijo que Acapulco es la casa de los acapulqueños y de la misma manera el gobierno municipal tiene que ser la casa de las y los acapulqueños porque van a gobernar las mejores mujeres van a gobernar los mejores honbres.

Indicó que uno de sus proyectos como presidente municipal luego de ganar el proceso electoral, será ciudadanizar el gobierno, lo que significa que en vez de ponerle el pie en el cuello al pequeño comerciante y al alto empresario que combate al delincuente y que hoy combate la extorsión del gobierno al cubrir costos de licencias con el incremento de un 300 por ciento, se le dará incentivos al secetor empresarial

"Hay que incentivar que la inversión llegue a Acapulco; vamos a otorgar el 50 por ciento del costo de todas las licencia en Acapulco, vamos a facilitar la inversión a los empresarios que quieran venir a dejar su patrimonio a Acapulco. Vamos a crear una ventanilla única para combatir la corrupción, estamos determinado a dar certeza jurica. Cuando le das esto el empresario invierte, y si el empresario invierte a los acapulqueños les va bien porque se generan fuentes de empleo”, señaló.

Acapulco debe de resurgir como el ave fénix

Dijo que Acapulco debe de entrar en otra etapa que pasamos una situación muy complicada, y ahora se tiene la oportunidad de cambiar las cosas “Acapulco debe resurgir como el Ave Fénix”.

"Vamos a ganar de manera contundente la elección, y tendrán que reconocer los resultados porque será la voluntad del pueblo, y a partir del próximo tres de junio, iniciará una nueva etapa para Acapulco".

Agregó que es muy respetuoso de los candidatos y que decidan lo que mejor consideren; "yo estoy buscando al pueblo y llamando a todos a votar por este proyecto que representa el resurgimiento de Acapulco.

Primero el secretario de Seguridad

En cuanto al tema de la seguridad en la ciudad, Yoshio Ávila lamentó que a más de un año en Acapulco no se tenga un secretario en este cargo, por lo que el primer nombramiento que realizará ganando la elección, será el de Seguridad Pública, bajo una coordrinacion institucional.

Elecciones 2024

"Estamos planteando programas para profesionalizar a los policías y para esto consideramos dar un seguro de vida, recuperar todos los módulos de seguridad que se encuentran en total abandono".

"Vamos a certificar a los cuerpos policiacos con estimulos salariales, que la certificación sea en Acapulco, además de dejar de rentar patrullas a funcionarios de la Ciudad de México".

Yoshio Ávila señaló que Acapulco es un municipio que merece paz, la recuperación de espacios públicos y la construcción de redes vecinales que ayuden a la construcción de paz.

Anunció también el programa “Comencemos de Nuevo”, que tiene como finalidad eliminar al 100 por ciento, todos los adeudos en servicios de agua potable y predial.

Este programa sería aprobado en Cabildo al inicio de la administración y en el 2025 se tendrá un programa del 50 por ciento en el pago del impuesto predial.