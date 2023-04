Anuncia Abelina inversión para mejorar abasto de agua en zona Poniente

Al dar a conocer el proyecto de inversión de 18.5 millones de pesos para resolver el problema de desabasto de agua potable en la zona poniente, la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que Acapulco requiere del amor del gobierno federal para hacerle frente al problema del agua y saneamiento de la bahía.

En la zona Poniente actualmente se tiene una producción de 33 litros de agua por segundo, y con la inversión se aumentará a 80 litros por segundo.

En conferencia de prensa en la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo, la primera edil indicó que sus obras emblemáticas no serán la construcción de puentes que después no sirven, si no enfrenta el problema del agua y acabar con la contaminación en las playas.

Durante la conferencia de prensa a la que asistieron directivos de la CAPAMA y la regidora Ricarda Robles, se dio a conocer que con la inversión de 18.5 millones de pesos, se aumentará de 35 a 80 litros por segundo para la zona poniente de la ciudad.

Para la zona de Pie de la Cuesta se requiere de una producción de mil a mil 200 litros de agua potable por segundo para cubrir la necesidad del vital líquido, área que representa el mayor problema de servicio en el área de la Jardín.

Lee también: Por tierra y mar, familiares buscan a pescadores desaparecidos

Acapulco, requiere de una inversión de más de 12 mil millones de pesos, para resolver todo el problema de la falta de agua potable en la ciudad, por lo que se requiere que los usuarios contribuyan con el pago de este servicio, precisó la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

López Rodríguez, explicó que actualmente en la ciudad se pierden 33 litros de agua por segundo a consecuencia de las más de 70 fugas que hay detectadas en lineas Papagayo I, Papagayo II y en el acueducto Lomas de Chapultepec donde se tienen 48.

Cultura Danzones y bandas tradicionales en tercer día del Jolgorio Acapulqueño

"CAPAMA requiere de ingresos, por lo tanto te pido a tí ciudadano a que pagues el agua, la CAPAMA requiere de por lo menos un ingreso de 100 millones de pesos mensual, y actualmente el ingreso es de 70 a 80 millones de pesos que se van al pago de luz y nómina de los trabajadores", precisó la primera edil.

Recordó que la paramunicipal tiene una deuda de más de mil 700 millones de pesos, de la cual las dos últimas administraciones dejaron más de 700 millones de pesos por concepto del no pago a la CFE por servicio de energía eléctrica.