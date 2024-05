Daniel Boaventura conquista nuevamente a Acapulco

Lamentando lo ocurrido hace seis meses donde el huracán Otis causó daños a Acapulco y obligó a posponer su show programado en esas fechas, el cantante brasileño Daniel Boaventura se entregó nuevamente a su público acapulqueño interpretando y haciendo recordar la época de oro en este destino de playa.

Con su talentosa voz, Daniel hizo parar al público de sus asientos donde no pararon casi al finalizar el concierto, al tiempo de cantar y bailar sus mejores canciones como Can’t Take My Eyes Off You, Perhaps, Perhaps; You’ re The First, Quizás, Quizá entre otras.

Parte especial del concierto fue la interpretación de melodías al ritno de jazz, bolero y los éxitos de la época dorada DIsco.

Daniel Boaventura, quien tenía programado un concierto de una hora y media, se extendió y complació a su público; “mañana es domingo y podemos seguirle hasta las 04:00 de la mañana si quieren”.

Al deleitar con su voz y sus interpretaciones, el público le respondió con aplausos, piropos y el clásico grito de ¡otra, otra!

El cantante brasileño agradeció al público de Acapulco, a quien le dijo durante sus canciones que “lo quiere mucho”.