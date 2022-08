Surrealismo Político | "Los baches en la responsabilidad"

Este sábado, en Chilpancingo, un joven manejaba su motocicleta sobre la lateral de la Autopista del Sol cuando cayó en un bache que lo hizo perder el equilibrio,salir disparado y quedar impactado en la parte trasera de un vehículo, muriendo al instante. Un día antes, el viernes por la mañana, en el programa Desde el Café nuestro compañero Roberto Salmerón, nos compartió a Néstor Ortega Almeida y a su servidor, una fotografía de ese bache que calificamos como un hoyo de proporciones mayúsculas que ponía en riesgo a automovilistas, a motociclistas ya los mismos peatones, y recordábamos que años atrás un accidente había privado de la vida a un motociclista que había caído en un hoyo.

La Alcaldesa de la Capital, Norma Otilia Hernández Martínez se ha dicho perseguida y su reacción a la crítica por la falta de rumbo del Ayuntamiento ha sido la de considerarse “atacada con violencia de género” e incluye en la entrevista que le formularon ex profeso para su defensa, que también le pasaba a la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y a la Alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado. Que, de los tres casos, solo tifificaría en el caso de Xalpatláhuac que en casi un año de gobierno no ha podido no solo entrar al inmueble del Ayuntamiento, tampoco puede entrar a la cabecera municipal ni enviar acciones,so pena de que sean detenidos los emisarios.

Pero qué ha pasado en este primer año con el Ayuntamiento de Chilpancingo?. Nada. Si, nada. Le ha fallado tanto que este miércoles, antes de irse al grupo político que dicen está contra Félix Salgado Macedonio, Senador y Doctor de Administración Pública, les dio otro dato a los capitalinos que eso de anunciar acciones y cumplirlas, hay distancia, y que el inmueble de la Feria de Navidad, simple y llanamente no está del todo lista para este año.

Las críticas por el lamentable deceso del motociclista no se han hecho esperar,como la clásica reacción por la inoperancia de su espacio de Comunicación, el silencio.

El lunes 2 de agosto de 2021, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Puerto Vallarta, Jalisco, anunció un programa“para la reparación de calles y avenidas, y tapar baches y desperfectos en las ciudades del país”. Sustentó el programa en estadísticas del INEGI, en el que habrían participado el 97.7 por ciento de la población que identificó, un 75.9%que los baches en las calles y avenidas son los de mayor problema.

Anunció un “presupuesto especial” de su administración. Agregó que se coordinaría con las autoridades estatales y municipales.

Pero un año después, poco, o nada se sabe ni del presupuesto ni del número de ciudades beneficiadas, ni el criterio usado para ser parte de ese programa.Luego entonces, la responsabilidad es de la autoridad responsable de los municipios, es decir, en este caso, de la Alcaldesa Norma Otilia.

Lamentablemente hay una vida truncada, una familia en luto y una sociedad que está verdaderamente molesta por esta situación, mientras la respuesta del Ayuntamiento es la que normalmente se da: silencio. O habrá que ver como le da la vuelta al tema esta semana en su conferencia semanal, o se suspende como lo hizo para no declarar sobre su “no voy a buscar ser Consejera” y participó. O se escude en violencia de género.

Tal vez lo mejor será para esta ciudad, la primera capital de la América Septentrional cambiar de calles de concreto por calles artesanales, a base de piedra, cemento y arcilla. Surrealismo?