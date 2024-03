Surrealismo Político | AMLO versus Salinas

“Solidaridad” fue un programa impulsado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari; su raíz, buena por cierto, tenía la característica de hacer copartícipe a la población en el desarrollo y ejecución de programas sociales, la popularidad del mandatario era por decirlo menos, exponencial, su nivel de aceptación también.

Sin embargo, en 1994, hace 30 años, los sucesos no fueron lo más halagadores para su cierre de gobierno. Las primeras horas de ese año surge una figura mediática que se hizo llamar Sub Comandante Marcos, que le declaró la guerra al gobierno federal. La campaña del candidato del partido en el poder, Luis Donaldo Colosio era combatida por el político Manuel Camacho que logró montarse en el movimiento armado para encabezar la Comisión de la Paz y ganar espacio mediático, de tal manera que al berrinche de no ser el elegido para suceder en el poder a Salinas le agregó ganar espacios esperando “algo” llamado cambiar de candidato, pero ¿cómo?

El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, el candidato presidencial sufre un atentado del que no sale vivo. Se sustituye candidato y Camacho esperaba ser el elegido, pero nuevamente es relegado para que fuera el Coordinador General de la campaña, Ernesto Zedillo, el ungido.

La votación, más del corazón que de la razón, le da el triunfo. Llega septiembre y quien escribió “pobre México, pobres de todos nosotros”, el ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y Coordinador de la bancada priísta en el Congreso de la Unión, también es asesinado.

Pero 1994 aún nos deparaba otra sorpresa que se dio en diciembre y nos afectó negativamente a la gran mayoría de las y los mexicanos, llamado el “error de diciembre” impactó a nuestra economía.

Febrero de 1995 vino con la detención de Raúl Salinas de Gortari, señalado como autor intelectualdel asesinato del ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu y otro señalamiento hacia el ex Presidente Salinas que lo condujo a un hecho insólito: Una huelga de hambre realizada en la casa de la señora Rosa Ofelia Coronado, en Monterrey, Nuevo León, el 1 de marzo del 1995.

La imagen era surrealista: un ex Presidente de México sentado en el borde de una modesta cama, en un hogar modesto, protestaba por los señalamiento de interferir en la investigación del asesinato de Colosio, la detención de su hermano Raúl, los señalamientos de la debacle económica. Así el popular presidente del país, cerraba su imagen de éxito, de estratega…

López Obrador lleva una popularidad cercana al 60 por ciento (54.5% de acuerdo al trackingPoll de Consulta Mitofsky); en el último año de su gobierno, Salinas tenía el 60%. Ambos impulsaron programas de dádivas, aunque a favor de Salinas está el Tratado de Libre Comercio que colocaba en condición ventajosa a nuestro país para un buen crecimiento económico y el actual lo echó por tierra.

Pero hay otro símil: Al interior del PRI, Salinas empezó a tener críticas fuertes, se le empezó a descomponer todo y pasó a la historia como persona no grata.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está enfocando sus baterías contra el Presidente del Grupo de Televisión Azteca, quien, además no solo ha sido crítico a su gobierno, si no, sistemáticamente crítico, aunque fue condescendiente. Pero ¿y esto qué? Que a López Obrador le urge quedarse con un medio de comunicación a través del cual pueda defenderse porque su equipo, el de sus hijos, está mostrando un cierre débil, en el que corre el riesgo de quedarse no solo sin aliados, si no sin amigos que lo puedan defender y…

El Presidente ya no tiene el gran foro de asistencia de medios y periodistas en sus Mañaneras, y aunque dice que no le importa, lo cierto es que el enfoque que está dando a su gobierno lo muestra débil y con miedo.

El ocaso no es el esperado, le apuesta a Sheinbaum, no solo por su proyecto mal llamado de transformación, sino a su propia salvación y para su ego, eso es un golpe mortal.

El Presidente está herido donde más le duele, en creer que era tan amado que nadie de su equipo cercano se atrevería a hacerle algo…al menos que lo hagan en defensa propia. ¿Surrealismo?