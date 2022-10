Sólo con un gran esfuerzo lograremos la paz en Guerrero

Con todos los esfuerzos y refuerzos, que viene haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal, pareciera que es una situación bastante delicada la seguridad para Acapulco y los guerrerenses, ya que no vemos que baje el índice delictivo en sus diversos delitos que más afectan la vida social y empresarial.

No podemos ni debemos dejar de observar el gran esfuerzo, que está haciendo la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, respaldado por las policías del estado y la Fiscalía de Guerrero, sin embargo, algunos delitos crecen y pocos van a la baja.

La sociedad reconocemos estos esfuerzos, sin embargo parece que se siembra en tierra árida y no saltan a la vista resultados que den confianza y seguridad a los ciudadanos acapulqueños y guerrerenses, que esperamos verlos reflejado en las calles y negocios, que muchos terminan cerrando ante el temor y la inseguridad.

Es entendible que algo no está funcionando bien en el grupo de Coordinación por la Paz en Guerrero, y tienen que cambiar algunas estrategias que vengan a dar mejores resultados, que ya necesita el pueblo de Guerrero que vive en la zozobra y en espera de mejores momentos.

No podemos en ningún momento, decir que las autoridades no están haciendo nada, sino que no está funcionando como uno quisiera, pero el esfuerzo se reconoce de las autoridades, estatales y federales, sólo deben corregir lo que no les está funcionando, que será alguna de las estrategias que vienen aplicando día a día y que la delincuencia, lógico también cambia las suyas.

Mi más sincero reconocimiento a la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado Pineda, por todo el esfuerzo en conjunto que viene realizando en todo el estado con las fuerzas policiacas, del estado y con el gobierno federal, trabajando a todo vapor por el bien de los guerrerenses, pero también necesita del respaldo y apoyo del pueblo para avanzar en forma conjunta en esta gran batalla por recuperar la paz anhelada por la ciudadanía.

Debemos sumar esfuerzos con los gobiernos municipal, estatal y federal, respaldar y reconocer el gran esfuerzo de nuestras autoridades que no bajan la guardia y por esta gran responsabilidad que le fue conferida a la gobernadora del estado, por la Constitución Política del Estado, la Constitución de nuestro país y por el pueblo de Guerrero; no debe bajar el paso y caminar juntos pueblo y gobierno para resolver esta violencia en el estado.

¿O usted qué opina mi querido lector?