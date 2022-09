¿Qué sucede en Guerrero en la administración de justicia?

Por este medio hacemos un llamado urgente al licenciado Raymundo Casarrubias Vázquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por los rezagos excesivos en el trabajo judicial de los Juzgados Civiles y Familiares de Acapulco .

Desde el principio de acordar demanda o contestación de la misma, así como los acuerdos con excesos de retrasos que dejan de aplicar en dichos juzgados civiles y familiares de este puerto , tanto a demandas como a escritos de contestación, ofrecimiento de pruebas, promociones diligencias y desahogo de pruebas o diligencias por desahogar, en plena y total violación a lo que marca el Código Procesal Civil del Estado.

Olvidandose en dichos juzgados, que en el Código Procesal Civil, se marcan plazos y términos para acordar cualquier petición de las partes en el proceso judicial , ¡Que fácil es acostumbrarse y echarle la culpa al periodo que estuvo en una fase especial o urgente la pandemia del COVID19!. y hasta la fecha quedo la costumbre de seguir con el mismo procedimiento, sin observar las reglas y normas que marca la ley.

Por ese motivo existe un gran rezago procesal en los juicios, tanto en tramite como en el proceso y hasta en dictar sentencias, acumulándose rezagos increíbles, incluyendo extraviar promociones y hasta expedientes por días, semanas o más, lo que resulta un severo desorden administrativo y judicial , sin supervisión alguna por parte del Poder Judicial, ¿Por qué tanta omisión y lentitud en los juicios?. La parte agresiva de la pandemia ya no existe, solo se conservan las costumbres.

Deben hacerse los cambios necesarios para mejorar el sistema de justicia que debe ser pronta y expedita, ¡ además gratuitamente!, bueno, así lo marca la ley, en los hechos reales resulta diferente, sin embargo remover funcionarios y personal judicial, para que no se eternicen en el poder , ni crear intereses, es lo correcto, sino se vuelve una mala costumbre.

Desde estas líneas le hacemos un llamado respetuoso, pero firme al Poder Judicial del Estado de Guerrero, para que haga los cambios necesarios en los Juzgados Civiles y Familiares de Acapulco y del Estado, y no se sigan permitiendo los rezagos exagerados dentro de los procesos judiciales , que violentan el estado de derecho y violan los tratados y los derechos humanos de los ciudadanos y no por compromisos políticos, personales o familiares, mantienen de la administración de justicia, personal inamovible e irresponsable, violentando el debido proceso en los juicios.